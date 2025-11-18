Cloudflare reestablece el servicio y brinda explicaciones tras el apagón global que bloqueó el acceso a páginas como X y ChatGPT

Publicado por Santiago Ospital 18 de noviembre, 2025

Cloudflare anunció que sus servicios ya están "funcionando normalmente". El proveedor estadounidense de servicios en línea sufrió un incidente técnico que interrumpió el acceso a páginas de internet, como Spotify, ChatGPT y X.

"En este momento, se considera seguro volver a habilitar cualquier servicio de Cloudflare que se haya desactivado temporalmente durante el incidente", sostuvo la compañía en una actualización pasadas las 12 EST.

Aunque de momento fue su última notificación sobre el incidente, Cloudflare prometió proveer el resultado de una investigación apenas los conozca. Dane Knecht, director técnico de la compañía, aseguró que el apagón no se había tratado de un ataque, sino un problema tras un cambio de configuración rutinario.

"No voy a andarme con rodeos: hoy hemos fallado a nuestros clientes y a internet en general", sostuvo Knecht en una publicación posterior en X. Tras pedir perdón y asegurar que brindarían más información sobre los sucedido, prometió trabajar para volver a ganar la confianza de su clientela: "La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros es lo que más valoramos y vamos a hacer todo lo necesario para recuperarla".

Durante el incidente, la página web Downdetector registró perturbaciones en servicios de Google, OpenAI y Amazon, así como en la red social X, el videojuego League of Legends y el editor de imágenes Canva.

La avería recuerda a la que se produjo en octubre en las plataformas a distancia (cloud) de Microsoft y Amazon (AWS), impactando en los servicios en línea de videojuegos, comercios y compañías de transporte.