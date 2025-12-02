El responsable del desarrollo de la IA en Apple dejará su cargo

Publicado por Alejandro Baños 2 de diciembre, 2025

Apple anunció que John Giannandrea, vicepresidente de Aprendizaje Automático y Estrategia de Inteligencia Artificial (IA), dejará su cargo próximamente.

A través de un comunicado, Apple informó de que Giannandrea, de 60 años, ejercerá como asesor antes de que se jubile a mediados de 2026.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, mostró su gratitud hacia Giannandrea por cómo ha manejado su área en los años en los que ha estado al frente del desarrollo de la IA -bajo la supervisión de Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software- en la compañía.

"Estamos muy agradecidos por el papel que John ha desempeñado en el desarrollo y avance de nuestro trabajo en IA, ayudando a Apple a seguir innovando y enriqueciendo las vidas de nuestros usuarios", dijo Cook.

Además, el gigante tecnológico confirmó que Amar Subramanya, Sabih Khan y Eddy Cue asumirán las funciones de Giannandrea. En el caso del primero, será quien se ocupe de "áreas críticas, como los modelos fundamentales de Apple, la investigación en aprendizaje automático y la seguridad y evaluación de la IA".

Giannandrea se incorporó a Apple en 2018.