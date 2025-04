Los hispanos Vicente Fernández, Freddy Fender y Lin-Manuel Miranda ingresan en el Registro Nacional de Grabaciones

Publicado por Santiago Ospital 14 de abril, 2025

Tres sonidos con un fuerte sello hispano quedaron inmortalizadas en el Registro Nacional de Grabaciones. 'El Rey', de Vicente Fernández, 'Before the Next Teardrop Falls', de Freddy Fender, y la grabación original de la obra Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, forman parte de la cohorte de 25 canciones que ingresaron a los archivos de la Biblioteca del Congreso.

"La lista de este año es un cuadro de honor de la magnífica música popular estadounidense procedente del amplio repertorio de nuestra gran nación", celebró Robbin Ahrold, presidente del Consejo Nacional de Preservación de Grabaciones. Selecto grupo que incluye al trío de "superestrellas latinas".

Perteneciente al género ranchera, 'El Rey' (1973) de Fernández es una icónica reversión de un original del mexicano José Alfredo Jiménez. El registro describe al single en español como una "declaración de orgullo y honor personal" del ganador de dos Grammy y ocho Grammy Latinos.

'Before the Next Teardrop Falls' (1975) fue el tema que elevó a Freddy Fender al estrellato, llevándolo de la música como profesión a tiempo parcial a lo más alto de las listas de reproducciones. La biblioteca destaca el "tenor expresivo y lastimero" del cantante nacido en Baldemar Huerta en San Benito, Texas. En español e inglés, el single country retrata la resignación y esperanza en el amor.

Al mexicano y texano se unió el descendiente de puertorriqueños Lin-Manuel Miranda. En declaraciones en español, el compositor y dramaturgo compartió que el éxito internacional de la teatralización de la historia de Alexander Hamilton "fue muy impactante porque para mi es la historia de inmigración de nuestra nación, antes de que fueran los EEUU".

El galardonado Hamilton ingresa a la biblioteca a diez años de su debut en Broadway. Las más grabación de aquel año, con el elenco original, fue, justamente, la versión incluida en el registro. Temporada que le mereció una decena de Tony, un Pulitzer y un premio al mejor álbum de teatro musical.

Adiciones al Registro Nacional de Grabaciones 2025 Goodbye Yellow Brick Road de Elton John (1973), Back to Black de Amy Winehouse (2006), y Chicago Transit Authority de Chicago (1969). Este último fue el favorito del público en las nominaciones, que este año superaron las 2.600.

Aunque son muchos y variados los sonidos elegidos este año, dos despuntan ​por su singularidad: el timbre de reinicio de Windows, compuesto por Brian Eno en 1995, y la banda sonora del videojuego Minecraft, obra del alemán Daniel Rosenfeld (alias C418) publicada bajo el nombre de Minecraft: Volume Alpha en 2011.



La lista completa de nuevas adiciones al Registro Nacional de Grabaciones:



'Aloha 'Oe' – Hawaiian Quintette (1913) (single)

'Sweet Georgia Brown' – Brother Bones & His Shadows (1949) (single)

'Happy Trails' – Roy Rogers and Dale Evans (1952) (single)

Radio Broadcast of Game 7 of the 1960 World Series – Chuck Thompson (1960)

Harry Urata Field Recordings (1960-1980)

Hello Dummy! – Don Rickles (1968) (album)

– Don Rickles (1968) (album) Chicago Transit Authority – Chicago (1969) (album)

– Chicago (1969) (album) Bitches Brew – Miles Davis (1970) (album)

– Miles Davis (1970) (album) 'Kiss An Angel Good Mornin'' – Charley Pride (1971) (single)

'I Am Woman' – Helen Reddy (1972) (single)

'El Rey' – Vicente Fernandez (1973) (single)

Goodbye Yellow Brick Road – Elton John (1973) (album)

– Elton John (1973) (album) 'Before the Next Teardrop Falls' – Freddy Fender (1975) (single)

I’ve Got the Music in Me – Thelma Houston & Pressure Cooker (1975) (album)

– Thelma Houston & Pressure Cooker (1975) (album) The Kӧln Concert – Keith Jarrett (1975) (album)

– Keith Jarrett (1975) (album) Fly Like an Eagle – Steve Miller Band (1976) (album)

– Steve Miller Band (1976) (album) Nimrod Workman Collection (1973-1994)

Tracy Chapman – Tracy Chapman (1988) (album)

– Tracy Chapman (1988) (album) My Life – Mary J. Blige (1994) (album)

– Mary J. Blige (1994) (album) Microsoft Windows Reboot Chime – Brian Eno (1995)

'My Heart Will Go On' – Celine Dion (1997) (single)

Our American Journey – Chanticleer (2002) (album)

– Chanticleer (2002) (album) Back to Black – Amy Winehouse (2006) (album)

– Amy Winehouse (2006) (album) Minecraft: Volume Alpha – Daniel Rosenfeld (2011) (album)

Un registro con mucho ritmo hispano

Salsa, mariachi, reggaeton... decenas de ritmos latinos figuran en la selecta lista completa de 675 grabaciones. Desde la primera grabación de un grupo mariachi, en Ciudad de México, hace más de 100 años hasta Ricky Martin, pasando por Gloria Estefan, Celia Cruz y Johnny Pacheco.

El año pasado, el mexicano Juan Gabriel, con 'Amor eterno', y el puertoriqueño Héctor Lavoe, con 'El cantante', también se sumaron a la lista. El anterior, 'Gasolina' de Daddy Yankee se convirtió en su primer tema de reggaeton.