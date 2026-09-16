Texas revoca la licencia de un médico por prescribir un fármaco abortivo

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

La Junta Médica de Texas revocó la licencia de un médico tras determinar que había prescrito un medicamento abortivo en violación de las leyes estatales que restringen el aborto.

Según informó Live Action, el organismo encargado de la regulación y supervisión de las licencias médicas notificó al doctor William Evans el 4 de septiembre que su autorización para ejercer la medicina quedaba revocada con efecto inmediato.

La decisión se produjo después de que la junta recibiera pruebas, cuyo contenido no fue especificado, de que Evans había mantenido una relación sexual inapropiada con una paciente y le había prescrito un medicamento abortivo en diciembre de 2023.

La prescripción y las posibles consecuencias legales

El texto de Live Action señala que se desconoce si la mujer llegó a tomar el medicamento o si se produjo un aborto. Sin embargo, la prescripción habría infringido la Ley de Protección de la Vida Humana de Texas, conocida como Human Life Protection Act.

Como consecuencia de la revocación de la licencia, el centro médico Cross Timbers Orthopaedics, asociado a Evans, permanece cerrado.