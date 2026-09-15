La tensión entre Rusia y la OTAN escala en el Báltico tras nuevos incidentes aéreos y marítimos

Un policía extinguiendo un incendio en una gasolinera tras un ataque con drones rusos AFP / Press-service of the National Police of Ukraine

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2026

La tensión entre Rusia y los países de la OTAN volvió a aumentar en el mar Báltico después de dos incidentes ocurridos prácticamente de forma simultánea: el derribo de un dron que penetró en el espacio aéreo de Lituania y el lanzamiento de bengalas desde una fragata rusa contra un helicóptero militar danés.

El episodio en Lituania ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cazas que participan en la misión de policía aérea de la OTAN interceptaron y derribaron un aparato no tripulado que había violado el espacio aéreo del país báltico.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, confirmó la operación y destacó la rápida respuesta de las fuerzas aliadas. La identidad y procedencia exacta del dron todavía no han sido establecidas oficialmente. Datos preliminares citados por la radiotelevisión pública lituana LRT apuntan, sin embargo, a que habría ingresado desde la vecina Bielorrusia, estrecha aliada de Moscú.

Reuters informó, citando al Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania, que un caza italiano desplegado como parte de la misión de la OTAN derribó el aparato poco después de la medianoche.

Los restos cayeron en una zona de la región de Kaunas sin que se reportaran víctimas.

El incidente se produce después de una semana de intensa actividad aérea en el área. El Ministerio de Defensa de Lituania informó que entre el 7 y el 13 de septiembre los cazas de la OTAN tuvieron que despegar en varias ocasiones para identificar y escoltar aeronaves, incluidos cazas rusos Su-35S, MiG-31 y un Tu-134 que volaban entre territorio continental ruso y Kaliningrado. Algunas operaban sin transpondedores ni planes de vuelo.

Una fragata rusa dispara bengalas contra un helicóptero danés

Horas antes, otro episodio había elevado la tensión más al oeste del Báltico.

Las Fuerzas Armadas de Dinamarca denunciaron que una fragata rusa lanzó dos bengalas contra un helicóptero Fennec de la Fuerza Aérea danesa que realizaba una misión rutinaria para fotografiar al buque en aguas internacionales frente a Gedser.

Una de las bengalas pasó a corta distancia del helicóptero, según el comunicado oficial de las Fuerzas Armadas danesas. Las autoridades precisaron que este tipo de dispositivos pirotécnicos suelen emplearse como señales de advertencia en el mar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la actuación rusa de “imprudente” y sostuvo que este tipo de acciones pretenden intimidar y dividir a los aliados occidentales.

El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, consideró el incidente “completamente inaceptable” y convocó al embajador ruso en Copenhague para pedir explicaciones. Reuters confirmó por su parte que la fragata disparó las dos bengalas mientras el helicóptero se encontraba sobre aguas internacionales.

Europa alerta sobre una creciente presión rusa Los dos episodios ocurren en un escenario de creciente preocupación europea por la actividad rusa alrededor de los países que respaldan militarmente a Ucrania.

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​Moscú ha intensificado en los últimos meses sus ataques con drones y misiles sobre territorio ucraniano, incluidos objetivos civiles e infraestructura energética, de agua y calefacción, según autoridades ucranianas y expertos consultados por AFP.

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​Paralelamente, varios gobiernos europeos han denunciado operaciones de sabotaje, espionaje y otras acciones híbridas que atribuyen a los servicios de inteligencia rusos.



¿Qué dicen los gobiernos europeos?

Dinamarca elevó precisamente la alerta a comienzos de septiembre. Su servicio de seguridad e inteligencia, PET, afirmó que los servicios rusos estaban “preparando activamente” actos de sabotaje contra empresas de la industria de defensa danesa, algunas vinculadas al apoyo militar a Kiev.

El jefe de contrainteligencia del PET, Emil Græsholm, aseguró que se habían identificado intentos de reclutar a ciudadanos daneses mediante redes sociales y plataformas digitales para obtener fotografías e información sobre instalaciones e infraestructuras. Moscú rechazó esas acusaciones y aseguró que Copenhague no había presentado pruebas suficientes.

También Alemania ha responsabilizado a Rusia de un reciente intento de ataque con un dron cargado con explosivos contra aeronaves ucranianas en el aeropuerto de Leipzig/Halle, episodio que intensificó el debate europeo sobre cómo responder a las denominadas operaciones de “zona gris”. Moscú ha negado reiteradamente su participación en este tipo de acciones.

Un reciente análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del CESEDEN, advierte precisamente de una aproximación creciente entre la guerra en Ucrania, la actividad rusa en la zona gris sobre territorio europeo y la disuasión entre Moscú y la OTAN, aunque sin que hasta ahora se haya producido un conflicto militar directo entre Rusia y la Alianza.

Los incidentes de Lituania y Dinamarca vuelven así a colocar al Báltico como uno de los puntos más sensibles de la confrontación entre Rusia y Occidente, en un momento en que cualquier error de cálculo puede elevar rápidamente el nivel de tensión entre Moscú y los miembros de la OTAN.