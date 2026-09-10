El petróleo supera los 100 dólares mientras crece la tensión en Oriente Medio

Publicado por Williams Perdomo 10 de septiembre, 2026

Los precios del petróleo subieron aún más este jueves, con el West Texas Intermediate (WTI), el barril estadounidense de referencia, superando los 100 dólares, como ya hizo el Brent el miércoles, en un contexto de escalada del conflicto en Oriente Medio que entorpece su distribución.

Según AFP, hacia las 12:50 GMT, el barril de WTI para entrega en octubre avanzaba 4,39%, hasta 100,27 dólares, su nivel máximo desde mayo. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subía 3,73%, hasta 104,99 dólares, después de haber tocado brevemente los 105,84 dólares.

La subida se produjo en medio de una nueva escalada militar. Un ataque con misiles balísticos lanzados por Irán contra la base aérea Muwaffaq Salti, en el desierto jordano cerca de Al Azraq, dañó varios aviones de combate estadounidenses estacionados en el complejo, según confirmaron a Fox News fuentes oficiales de Washington.

Un responsable estadounidense dijo que un avión de ataque A-10 Thunderbolt II, conocido como "Warthog", fue alcanzado de lleno y perdió un ala, mientras que alrededor de ocho cazas F-15E Strike Eagle sufrieron daños ligeros, aunque fueron devueltos al servicio tras las primeras inspecciones. La información fue difundida inicialmente por CBS News.

Defensa jordana asegura que interceptó 18 de 20 misiles

Las Fuerzas Armadas de Jordania informaron de que sus defensas aéreas interceptaron 18 de los 20 misiles balísticos disparados contra su territorio durante el ataque, ocurrido en la noche del martes al miércoles, hora local.

Los dos proyectiles restantes cayeron en zonas deshabitadas y no se registraron víctimas mortales ni heridos entre el personal militar o la población civil.

A pesar de los daños materiales, un funcionario estadounidense insistió en que la ofensiva iraní fue ineficaz frente a las defensas integradas de la región. "La respuesta de Irán fue ineficaz ante las defensas aéreas y antimisiles integradas", dijo el responsable a Fox News, quien añadió que las fuerzas estadounidenses tienen localizado al 100% de su personal en todas las ubicaciones en Jordania.