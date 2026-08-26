Una peligrosa cúpula de calor amenaza con temperaturas récord al suroeste del país

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2026

Una intensa cúpula de calor se afianza sobre el sur y suroeste del país, donde las temperaturas podrían alcanzar los 115 °F (46 °C) en los próximos días y batir récords antes de que termine agosto.

El Weather Prediction Center (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional advirtió este miércoles que una fuerte cresta de alta presión permanecerá instalada sobre el suroeste y el centro-sur del país hasta finales de semana. Las máximas oscilarán entre los 100 y 110 °F (38-43 °C) en amplias zonas, con puntos del suroeste y las llanuras del sur que podrían llegar a 115 °F.

Según The Guardian, más de 45 millones de personas podrían verse afectadas por este episodio, que se extenderá desde Texas hasta California y podría prolongarse hasta comienzos de septiembre. Las autoridades alertan especialmente por las elevadas temperaturas nocturnas, que ofrecerán poco alivio y aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

Tormentas y lluvias severas en otras regiones

El calor extremo convivirá con un escenario muy diferente en otras partes del país. El WPC prevé para este miércoles fuertes lluvias y tormentas severas en sectores del Medio Oeste, el valle bajo del Mississippi y la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

En los Ozarks, por ejemplo, KY3 advierte de tormentas potencialmente severas durante la tarde y primeras horas de la noche, con ráfagas de hasta 65 mph (105 km/h), granizo y lluvias intensas. Tras el paso del frente frío, sin embargo, las temperaturas volverán a subir durante el fin de semana.