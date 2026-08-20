Anabel Hernández en Voz News: el Cártel de Sinaloa financió a Andrés Manuel López Obrador para que los protegiera y este “cumplió”

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de agosto, 2026

La periodista mexicana Anabel Hernández señaló este martes, durante una entrevista en el noticiero de Voz News, que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha mantenido nexos directos con el Cártel de Sinaloa al menos desde el año 2006, acusando al exmandatario de izquierdas de haber recibido dinero del grupo criminal y asegurando también que dos de sus hijos han sido amigos de los hijos del famoso narcotraficante y capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“He estado investigando a AMLO y a sus hijos desde el 2020 y2021, porque desde ese periodo había señalamientos de miembros del Gobierno del entonces presidente de que había nexos entre mandatario y sus hijos con el crimen organizado. Ante un señalamiento tan grave, me puse a investigar y lo que pude probar fue que AMLO había mantenido una relación directa con miembros del Cártel de Sinaloa desde al menos 2006 cuando estaba conteniendo por primera vez la presidencia”, le comentó Hernández a la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor.

Las palabras de la periodista tuvieron lugar pocos días después de que uno de los hijos del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Beltrán, asegurara que el Gobierno estadounidense revocó su visa para ingresar al país, atribuyendo esa decisión a motivaciones políticas y por la que pidió explicaciones directamente al presidente Donald Trump. El caso se produce después de otras revocaciones de visas a figuras políticas mexicanas, entre las que destacan la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la de su esposo, Carlos Torres.

Según varios expertos, dicha decisión por parte de la Administración Trump ha representado un auténtico mazazo para la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tratarse de una figura importante de su partido, MORENA, el cual ha sido señalado en numerosas ocasiones ya no solo de ser complaciente con los diferentes grupos narcoterroristas del país, sino también de rehusarse a combatirlos.

Sobre la relación de los hijos del líder socialista con los del narcotraficante, la autora del libro “Narcocracia” señaló que dicha información fue revelada por miembros del mismísimo Gobierno de López Obrador durante sus años en el Palacio Nacional. “Cuando llega al poder, fuentes dentro de su propia Gobierno me revelan que López Beltrán y su hermano José Ramón eran amigos de los hijos del ‘Chapo Guzmán’, al punto en que iban juntos a fiestas y bacanales”, dijo Hernández, quien, sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa al expresidente mexicano en el 2006, durante la campaña presidencial de 2006, comentó que el objetivo era recibir protección, “lo cual López Obrador cumplió cuando llegó al poder”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.