Biden se hunde tras el debate: aprobación en su mínimo histórico y Trump duplica su ventaja

El terremoto producido por la pésima actuación de Joe Biden en el debate frente a Donald Trump la semana pasada ya tiene datos para cuantificarlo, más allá de las especulaciones y tertulias sobre su posible renuncia: La aprobación del presidente se ha hundido hasta el 37,1%, la más baja de su mandato, mientras que la distancia media entre ambos candidatos según las encuestas se ha duplicado.

Así se desprende de la media entre los sondeos contando los de la última semana, según el agregador de noticias Real Clear Politics. El pasado 27 de junio, Trump contaba con una intención de voto del 46,6% por el 45,1% de su rival. Una diferencia de 1,5 puntos. Según otras web que bareman las encuestas, como Five Thirty Eight, de ABC, la diferencia era incluso menor, apenas 0,2 puntos. De hecho, según esta página, Biden había dado la vuelta a las predicciones entre el 20 y el 25 del pasado mes.

Tras el debate, en apenas una semana la situación ha dado un salto importante en favor de Trump. El candidato republicano a aumentado la brecha hasta los 2,9 puntos, duplicando las cifras. No obstante, si acudimos a 538, el panorama es aún más desolador para los demócratas: la distancia no se ha duplicado, sino que se ha multiplicado más de un 1000%, hasta los 2,3 puntos de diferencia.

Pero si Trump es el más beneficiado (aumenta dos puntos su ventaja si se suman los candidatos minoritarios) del K.O. técnico de Biden, no es el único. El independiente Robert Kennedy ha ganado dos puntos en su carrera hacia la Casa Blanca en esta semana, según Real Clear Politics, pasando del 7,2% del día del debate al 9,6% al cierre de esta noticia. El resto de candidatos (Cornel West y Jill West) apenas han sufrido variaciones de décimas (hacia arriba).

Biden, en su mínimo histórico de aprobación

Además, la aprobación de Biden ha alcanzado su mínimo histórico, según 538. Hasta ahora, la peor nota para el presidente había sido el 37,4%, pera ya alcanzó el 37,1%. No es, sin embargo, el líder del Ejecutivo pero valorado a estas alturas de mandato. El dudoso honor le corresponde a Jimmy Carter, que registraba un 33,9%. También firmaba peores números George Bush padre (36,7%). No obstante, Biden tiene tiempo y posibilidades para empeorar ambos registros si no se produce un cambio radical de la situación actual.