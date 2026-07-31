Caso Colin Gray: cuántos años de cárcel le han caído al padre del tirador de Georgia y por qué delitos

Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

El juez Nicholas Primm sentenció este jueves a Colin Gray a 15 años de prisión en el condado de Barrow, Georgia. Gray, padre del autor del tiroteo ocurrido el 4 de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee High School, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de otros 26 cargos.

Colt Gray, quien entonces tenía 14 años, mató a los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y a los profesores Richard Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53 años, e hirió a otras nueve personas. Colt, que ahora tiene 16 años, había recibido días antes cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable.

Este veredicto marca la primera condena de un padre por asesinato en segundo grado en un tiroteo escolar masivo cometido por su hijo en Estados Unidos y consolida una línea jurisprudencial abierta por el caso Crumbley en Michigan.

El precedente Crumbley y la doctrina de la omisión del deber de custodia

En 2024, Jennifer y James Crumbley fueron condenados en Michigan por homicidio involuntario por haber comprado una pistola a su hijo Ethan y no haberla asegurado, pese a señales claras de crisis mental y amenazas. Ese caso estableció que los padres pueden responder penalmente cuando su omisión del deber de custodia y el suministro o acceso negligente a un arma facilitan un homicidio previsible.

En Georgia, los fiscales fueron más lejos. Colin Gray enfrentó cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, conducta imprudente y crueldad infantil en segundo grado. La diferencia es sustancial:

El homicidio involuntario se basa en negligencia grave o imprudencia que causa una muerte sin intención directa de matar.

El asesinato en segundo grado exige, según la doctrina georgiana aplicada aquí, una conducta tan imprudente o maliciosa que demuestre indiferencia extrema hacia la vida humana, aunque el padre no apretara el gatillo.

La crueldad infantil se centra en el abandono del deber parental de proteger al menor y a terceros de un peligro conocido y evitable.



La fiscalía argumentó que Gray facilitó el arma y omitió su custodia segura a sabiendas de riesgos concretos. Expertos legales consultados por NBC señalaron que esta condena por asesinato eleva el umbral: ya no basta con la negligencia; se puede imputar homicidio cuando el padre conoce el peligro y, aun así, proporciona o deja accesible un arma de fuego.

Cronología de advertencias ignoradas

En mayo de 2023, el FBI alertó a las autoridades locales sobre amenazas en línea en la plataforma Discord de "tirotear una escuela" asociadas a la dirección IP y cuenta del entonces menor Colt Gray. Agentes del sheriff del condado de Jackson visitaron el domicilio. En las imágenes de las cámaras corporales presentadas en juicio, los oficiales advirtieron a Colin Gray de mantener las armas lejos de su hijo. Gray reconoció tener rifles de caza y afirmó que el acceso era supervisado.

Pese a esa intervención oficial y a problemas de salud mental del menor documentados en el proceso, en Navidad de 2023 Colin Gray le regaló a su hijo un rifle de estilo AR-15, junto con munición, mira y accesorios. El arma no fue asegurada de forma adecuada. Nueve meses después se usó en el tiroteo de Apalachee. El juez Primm destacó expresamente este punto: Gray falló como padre al ignorar las advertencias del FBI y los problemas de su hijo después de comprar el arma.