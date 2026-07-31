EUROPA SE PROTEGE DEL BIDEN ESPAÑOL: crecen las voces que piden excluir a España del Espacio Schengen

Miles de inmigrantes de Marruecos han cruzado los muros de Ceuta en las últimas horas AFP

Publicado por Diane Hernández 31 de julio, 2026

La crisis migratoria desatada por la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta continúa generando reacciones en Europa. Este viernes, Finlandia se convirtió en el primer país en respaldar públicamente la postura de Italia, que evalúa adoptar medidas extraordinarias frente a España tras la entrada ilegal de decenas de miles de personas por la frontera con Marruecos.

La ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen, expresó su apoyo al Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió la ministra.

Las declaraciones elevan la presión política sobre el Gobierno del izquierdista Pedro Sánchez, que enfrenta críticas de varios socios europeos por la gestión de la mayor crisis migratoria registrada en años en el enclave español de Ceuta.

Italia abrió el debate

El respaldo de Helsinki llega apenas un día después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciara que su Ejecutivo estudia aplicar "medidas extraordinarias" para proteger las fronteras italianas, incluyendo la posibilidad de restablecer controles fronterizos con España al amparo del Código de Fronteras Schengen.

Tras reunirse con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, Meloni aseguró que las imágenes procedentes de Ceuta demuestran que "la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas" y afirmó que Italia está preparada para intervenir si la situación continúa deteriorándose.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también respaldó esa posición y sostuvo que las políticas migratorias españolas terminan favoreciendo la actuación de las mafias dedicadas al tráfico de personas.

¿Puede Italia expulsar a España de Schengen? Italia no tiene capacidad para expulsar unilateralmente a España del espacio Schengen.



Lo que sí contempla el amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional.



En la práctica, eso implicaría:



Controles documentales adicionales para quienes viajen entre España e Italia.

Mayor presencia policial en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

Posibles retrasos en los desplazamientos. No supondría, sin embargo, la expulsión de España del espacio Schengen ni el fin de la libre circulación de ciudadanos europeos. Jurídicamente,Lo que sí contempla el Código de Fronteras Schengen es que un Estado miembro pueda reintroducir temporalmente controles en sus fronteras interiores cuando exista unaEn la práctica, eso implicaría:

Francia también refuerza de inmediato los controles en la frontera con España

La crisis migratoria en Ceuta también provocó una reacción inmediata del Gobierno francés.

El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que Francia reforzará los controles en la frontera con España y activará unidades especiales para incrementar la vigilancia.

"En respuesta a la situación observada en el enclave de Ceuta, di instrucciones desde anoche para reforzar inmediatamente los controles en la frontera española. Además, estoy activando la Fuerza de Intervención Rápida Fronteriza para realizar controles exhaustivos", escribió Nuñez en la red social X.

La Fuerza de Intervención Rápida Fronteriza (Force Rapide d'Intervention Frontalière, FRIF) es un dispositivo francés integrado por efectivos de la Policía Nacional, la Gendarmería y la Aduana, desplegado para responder de forma inmediata ante situaciones de presión migratoria o amenazas a la seguridad en las fronteras.

La decisión supone un endurecimiento temporal de los controles entre Francia y España, aunque no implica el cierre de la frontera ni la suspensión del espacio Schengen.