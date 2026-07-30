El papa León XIV elogia los principios de Estados Unidos, pero afirma que se considera "primero el papa" y luego estadounidense

Publicado por Williams Perdomo 30 de julio, 2026

El papa León XIV aseguró que siente un "gran amor" por Estados Unidos y por los valores que representa, aunque subrayó que se considera "más el papa que casualmente es estadounidense", al referirse a su identidad como el primer pontífice nacido en el país.

En una entrevista concedida a NBC al margen de un acto de oración con música celebrado en Castel Gandolfo, el pontífice, nacido en Chicago, explicó cómo concilia su nacionalidad con su misión al frente de la Iglesia católica.

"Me considero más el papa que casualmente es estadounidense. No para restar importancia a lo que significa ser estadounidense", afirmó al ser consultado sobre la importancia que tiene para él su origen.

León XIV agregó que mantiene un profundo vínculo con su país natal, pero destacó el carácter universal de su ministerio. "Tengo un gran amor por Estados Unidos, pero entiendo que mi misión tiene una dimensión muy importante, que consiste precisamente en ser pastor de una Iglesia universal y tener una voz y una oportunidad para hablar a personas de todo el mundo", expresó.

El pontífice, que pasó cerca de dos décadas como misionero en Perú antes de ser elegido papa, también respondió sobre qué es lo que más aprecia de Estados Unidos.

"Muchas cosas", dijo antes de destacar los principios sobre los que se ha construido el país.

"De cierta manera, si hablamos de principios, lo que representa Estados Unidos, el sentido de libertad, el sentido de oportunidad, el sentido de haber acogido durante generaciones a gente de todo el mundo para ser parte de Estados Unidos", señaló.