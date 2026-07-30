INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad africana de Ceuta, fronteriza con Marruecos

Publicado por Alejandro Baños 30 de julio, 2026

Situación crítica en el sur de España como consecuencia de la crisis migratoria. En las últimas horas, cientos de inmigrantes ilegales han cruzado a nado hasta Ceuta, ciudad española ubicada en el continente africano. Este enclave es una de las dos fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África, junto con la ciudad de Melilla (también territorio español).

En estos videos publicados por el periódico español El Faro de Ceuta se observan cómo cientos de inmigrantes han cruzado a España de manera ilegal desde Marruecos.

En menos de dos semanas, en torno a 2.000 personas procedentes en su mayoría de Marruecos han conseguido acceder al país de manera irregular, desbordando las capacidades de las autoridades políticas y de las fuerzas de seguridad para contener la situación.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, compareció ante los medios de comunicación para denunciar una crisis que podría llegar a ser idéntica a la que sufrió el territorio en mayo de 2021, cuando más de 10.000 inmigrantes ilegales llegaron a saltar las vallas fronterizas, creando un episodio de tensión diplomática entre las autoridades españolas y marroquíes.

Vivas Lara reclama "medidas adecuadas" como la declaración de emergencia nacional para frenar este intenso flujo de entrada de inmigrantes ilegales.

"Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras parecidas a las que hubo en mayo de 2021", dijo el mandatario. "De manera inmediata hay que abordar la emergencia y sentar las bases para prevenir situaciones de esta naturaleza en el futuro".

La nueva ley de extranjería impulsada por Pedro Sánchez y ratificada por la justicia, responsable

El detonante de esta crisis migratoria es una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de España a finales de junio. El máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes falló a favor de la nueva ley de extranjería impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, entre otros puntos, prohibe las denominadas "devoluciones en caliente" de todos los inmigrantes que pretenden entrar nadando desde Marruecos a Ceuta y Melilla.

En un comunicado, el Tribunal Supremo explicó que "la disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente', a los migrantes interceptados en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla".

Para el máximo órgano judicial español, únicamente se puede aplicar este tipo de expulsión a aquellos inmigrantes ilegales que intentan entrar "superando los elementos de contención fronterizos establecidos".

"Es una invasión"

Las reacciones políticas ante esta crítica situación ya están llegando. Alberto Núñez-Feijoo, presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, exigió al declaración de emergencia nacional, tal y como solicitó el presidente de Ceuta.

"La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional. Todo el apoyo a Vivas, que pide con toda la razón del mundo que se reconozca la emergencia y se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras", dijo Núñez-Feijóo.

Más contundente fue Santiago Abascal. El presidente de VOX calificó a Sánchez de "traidor, corrupto e indecente" por haber permitido que se dé esta crisis reformando la ley de extranjería. Una situación que calificó de "invasión", a pesar de que el socialismo trate de hacer entender que todos los inmigrantes que entran ilegalmente en España lo hacen "huyendo" de guerras y de la pobreza.

"No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo 'Viva Pedro Sánchez'", afirmó Abascal.

En el Gobierno de Sánchez impera el silencio. Únicamente se conoce que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse hasta Ceuta en las próximas horas.