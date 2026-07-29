Israel: el heroico chivo expiatorio del mundo

29 de julio, 2026

¿Por qué nunca se permite a Israel ganar de forma convincente las guerras que se libran contra ella? ¿Por qué Israel debe sangrar en legítima defensa mientras los agresores pueden marcharse proclamando la victoria? ¿Por qué las naciones occidentales utilizan con frecuencia a Israel como una mera herramienta para sus ambiciones geopolíticas? ¿Y por qué se culpa a Israel cuando los planes puestos en marcha por sus aliados salen mal?

La respuesta, por supuesto, es que Israel es un chivo expiatorio conveniente: uno que no está en condiciones de quejarse ni de romper lazos con esos supuestos aliados que lo abandonan constantemente en busca de sus propias ambiciones. Israel es visto claramente por las principales potencias occidentales como una nación más bien insignificante, una a la que se puede intimidar y manipular para que se someta.

Israel es, en efecto, pequeño en superficie, población y poder económico. No dispone de recursos naturales, salvo algo de gas. En el orden de las cosas, no se le considera un actor importante en los acontecimientos mundiales ni se le atribuye gran influencia política. Por el bien de su futuro, se le ve desesperado por conseguir aliados y amigos en un mundo ajeno, uno que en gran medida lo desprecia por haber tenido éxito. Israel es, por tanto, una nación en un mundo hostil a su existencia y a los judíos en general.

Israel es continuamente acusado en falso —a menudo por países que cometen enormes crímenes de guerra— de ser una nación "colonialista de asentamientos", de practicar el apartheid y de genocidio contra los palestinos. Es vituperado en las Naciones Unidas, en los parlamentos europeos, por los medios de comunicación internacionales y por los llamados grupos de derechos humanos. Ninguna de las acusaciones en su contra es verdadera. Ni siquiera pueden fundamentarse con hechos o pruebas. No es que esto importe mucho a quienes están decididos a expresar su odio a los judíos, aunque sea bajo la apariencia de la "justicia social" u otros constructos fatuos.

La historia proporciona el contexto de esta percepción injusta. En 1948, como un Estado-nación emergente en una región en gran parte desértica, sin reservas conocidas de petróleo o gas, con escasos recursos económicos y poder militar, y con pocas naciones deseosas de ver al pueblo judío restablecido en su patria ancestral, Israel no tenía mucho con qué negociar.

Sin embargo, a pesar de todas las adversidades —políticas, militares y económicas— y con pocos habitantes, el diminuto Estado sobrevivió, aunque enfrentando innumerables momentos de peligro crítico. Fue traicionado incluso antes del comienzo por Gran Bretaña, que, en la Conferencia de El Cairo de 1921, dividió el territorio del Mandato de Palestina en dos: el 22% para los judíos y el 78% para el reino hachemita del rey Abdullah (hoy Jordania).

Poco después, y a pesar de las disposiciones del Mandato de Palestina, los británicos restringieron drásticamente la inmigración judía al territorio restante antes, durante e incluso después de los horribles acontecimientos de la era nazi, negándoles así la libertad y la seguridad en su propia tierra.

Cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser ordenó la nacionalización del Canal de Suez en 1956, Gran Bretaña y Francia persuadieron a Israel para que atacara a Egipto con el fin de abrir el canal restringido, el Estrecho de Tirán y el Golfo de Aqaba. Israel llevó a cabo con éxito su operación y, en cinco días, ocupó la península del Sinaí. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos y la URSS, los británicos, sin notificar a Israel, declararon un alto el fuego justo cuando Israel y las fuerzas aliadas se dirigían a lograr el control total de todas las regiones del Canal de Suez y del Sinaí.

Israel tuvo que retirarse sin alcanzar todos sus objetivos, únicamente debido a presiones políticas fuera de su control. Egipto de Nasser emergió, por tanto, victorioso. Esta fue la última vez que Israel se unió a las potencias occidentales en una batalla hasta 70 años después, cuando Israel se asoció con Estados Unidos en la aún inacabada campaña contra Irán.

Tras la suspensión de las hostilidades con Irán, Israel se convirtió inmediatamente en el blanco de las culpas, acusado falsamente de haber "arrastrado" a Estados Unidos a una guerra con Irán. El vicepresidente JD Vance se ha apresurado a criticar repetidamente a Israel, a pesar de su crucial participación en los éxitos de la operación. Según Jonathan Tobin:

"[Vance] les advirtió que no tenían más remedio que aceptar lo que hiciera Trump porque 'Donald J. Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que es solidario con la nación de Israel en este momento, y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia mundial'"

Es una bendición que todos hayamos tenido la oportunidad de ver quién es él ahora, junto con su desastroso Memorándum de Entendimiento de Islamabad con Irán, en lugar de justo antes de una posible candidatura a la presidencia en 2028.

Trump parece desesperado por presentar al mundo un acuerdo diplomático concluido con éxito y mostrar su dominio del "arte de la negociación" – en realidad, dado que el régimen iraní nunca cumple los acuerdos, cualquier trato con los actuales líderes de la República Islámica (el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) será un muy mal acuerdo para EEUU, Israel y la región. Quizá espera ese esquivo Premio Nobel de la Paz al que cree tener derecho -- o quizá está intentando genuinamente elaborar sus próximos movimientos para que Irán, como él repite, "no pueda tener un arma nuclear".

Ahora que los negociadores de Irán parecen creer que tienen la sartén por el mango, dados sus intentos de restringir el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, ha quedado claro que Irán pretende causar el mayor caos posible.

Aunque Israel no fue consultado oficialmente sobre las negociaciones ni los términos del memorando de entendimiento no vinculante, Estados Unidos, a través de la excelente diplomacia del secretario de Estado Marco Rubio, concluyó discretamente un excepcional acuerdo marco vinculante entre Israel y Líbano, con el objetivo de restaurar la soberanía de Líbano bajo su Gobierno librando al país del proxy terrorista más poderoso de Irán, Hezbolá.

Israel es una nación soberana, con derecho a defender sus fronteras y a su pueblo sin necesidad de permiso de nadie.

Cualquier punto muerto que se produzca entre Estados Unidos e Irán, sin embargo, probablemente será atribuido falsamente a Israel, especialmente si fracasa algún “acuerdo de paz” de Estados Unidos con Irán.

La cuestión de lo que pueda sucederle a Israel en el futuro no parece ser motivo de gran preocupación para nadie más. Después de todo, los judíos siempre han tenido que librar sus propias batallas. Este es su destino, pues el pueblo de Israel ha de ser “un pueblo que habita solo, no contado entre las naciones” (Números 23:9).

Ayer, Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington, DC. Será interesante ver qué están preparando estos dos líderes inquebrantables.

En su breve historia, Israel ha demostrado ser algo más que heroico en la defensa de la civilización y de Occidente. Netanyahu se ha ganado justamente el título de “el Churchill de Oriente Medio”. Los detractores cobardes de Israel, algunos de los cuales se negaron incluso a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases aéreas para lanzar ataques contra Irán, cuyas misiles balísticos los amenazan, deberían ocupar el asiento trasero que merecen y callar. Es hora de que cesen los denuestos.

Nils A. Haug, abogado, autor y columnista. Es miembro de la International Bar Association, la National Association of Scholars y la Academy of Philosophy and Letters. Entre sus títulos en Derecho, Filosofía y Literatura Inglesa, el Dr. Haug posee una maestría en Estudios Judíos (cum laude) y un doctorado en Teología Apologética. Es autor de “Politics, Law, and Disorder in the Garden of Eden – the Quest for Identity” y de “Enemies of the Innocent – Life, Truth, and Meaning in a Dark Age”. Su trabajo ha sido publicado en First Things Journal, The American Mind, Quadrant, Minding the Campus, Gatestone Institute, National Association of Scholars, Jewish Journal, James Wilson Institute (Anchoring Truths), Jewish News Syndicate, Tribune Juive, Document Danmark, Zwiedzaj Polske, Schlaglicht Israel, entre otros.

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