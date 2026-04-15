La BBC recortará 2.000 empleos en su mayor ajuste en 15 años, según medios británicos

Publicado por Diane Hernández 15 de abril, 2026

La cadena pública británica BBC suprimirá alrededor de 2.000 puestos de trabajo, lo que equivale a cerca del 10% de su plantilla, en el marco de un plan de reducción de costes a tres años, según informaron este miércoles varios medios británicos, entre ellos la agencia PA y Sky News.

De acuerdo con estas informaciones, el recorte supondrá la mayor ola de despidos en la corporación en aproximadamente 15 años y forma parte de un objetivo más amplio de la BBC de reducir su estructura de gasto en torno a un 10% en los próximos tres años, en un contexto de crecientes presiones financieras.

Una mala noticia a media tarde

Según Sky News, la medida fue comunicada al personal de la cadena en torno a las 15:00 horas del miércoles, aunque sin detallar qué departamentos o trabajadores se verán afectados directamente.

La BBC ya había avanzado su intención de recortar costes sin precisar inicialmente el impacto sobre su plantilla. En febrero, la corporación señaló que buscaba reducir el gasto en cientos de millones de libras en el mismo periodo, en un entorno de "importantes presiones financieras".

En los últimos meses, la cadena también ha atravesado un periodo de cambios internos, marcado por la dimisión de su director general y por la polémica derivada de una demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump, relacionada con la difusión de un montaje considerado engañoso.

Además, la BBC ha planteado recientemente reducir de forma significativa el equipo encargado de la cobertura de eventos nacionales, incluidos actos reales y ceremoniales de Estado, como parte de su estrategia de reestructuración.

Transición en la cúpula directiva

Los recortes se producen en un momento de transición en la cúpula directiva, con la llegada prevista del exejecutivo de Google Matt Brittin como nuevo director general el próximo mes, según publicó inicialmente el Financial Times.

En un comunicado previo citado por los medios británicos, la BBC defendió su estrategia de ajuste asegurando que en los últimos tres años ha logrado más de 500 millones de libras en ahorros, parte de los cuales han sido reinvertidos en programación. La corporación añadió que busca "ser más eficiente y priorizar su oferta a la audiencia para garantizar la mejor relación calidad-precio".