Reino Unido: la Ley de Igualdad, un "monstruo" que ha instalado una ideología fallida en el Estado británico

Publicado por Carlos Dominguez 22 de julio, 2026

Un informe reciente ha calificado la Ley de Igualdad británica como un "monstruo" que ha enquistado "una ideología defectuosa" en el corazón del Estado, otorgando a las autoridades poderes excesivos para "imponer la igualdad" de forma desigual e injusta.

Según The Telegraph, el documento del Prosperity Institute pide la derogación completa de la norma y sostiene que la ley ha alejado al país de la protección de "la libertad individual" para empujarlo hacia una cultura de "victimismo colectivo".

Instrumentalización de la ley

Lord Sewell, el par conservador que ya dirigió una importante revisión sobre las disparidades raciales y étnicas, escribió en el prólogo: "Hemos creado un monstruo. La intención original de la legislación antidiscriminación era ofrecer a los ciudadanos un recurso legal contra los actos discriminatorios". Sin embargo, afirma, terminó convirtiéndose en "un marco que concede al Estado y a sus organismos amplios poderes para imponer activamente la igualdad".

Según Sewell, el problema no es solo que ese poder exista, sino que "el acceso a él está repartido de forma desigual".

Asimismo, el informe destaca que dos de los factores que más influyen en las oportunidades de las personas en la Gran Bretaña actual —la clase social y el lugar de origen— no están protegidos por la ley. Al mismo tiempo, critica que la normativa parte de la premisa de que "la discriminación es la norma" en la sociedad.

Reform UK y los conservadores respaldan el informe

Las conclusiones del documento han sido aplaudidas tanto por el partido de derecha Reform UK como por los conservadores, formaciones que han intensificado sus críticas a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) tras el asesinato del joven de 18 años Henry Nowak.

La policía llegó a esposar a Nowak mientras agonizaba por heridas de apuñalamiento y trató inicialmente a su asesino, de origen sij, como posible víctima después de que este afirmara haber sufrido abusos racistas.

Nigel Farage, líder de Reform UK, ha vinculado la actuación policial con la influencia de las políticas DEI. Los conservadores, por su parte, ya se han comprometido a eliminar el Deber de Igualdad del Sector Público (PSED, por sus siglas en inglés), una pieza clave de la ley de 2010 que obliga a los organismos públicos a promover la igualdad de oportunidades entre quienes tienen una característica protegida y quienes no la tienen.

"Un régimen legal divisivo"

Según The Telegraph, Claire Coutinho, ministra en la sombra de Igualdad, reconoció que la Ley de Igualdad consolidó décadas de legislación antidiscriminación, pero también creó nuevas obligaciones que han permitido que la política de identidad y la cultura del agravio se desboquen. "Cuando la policía no es capaz de detener a los delincuentes, cuando el NHS no puede definir qué es una mujer y cuando los jueces dejan de nombrarse por mérito, hay que reconocer que algo está fallando gravemente", afirmó.

Por su parte, Suella Braverman, portavoz de igualdad de Reform UK, fue más directa. Según ella, "el pueblo británico nunca dio su consentimiento a este régimen legal divisivo", que fue impuesto por un Gobierno laborista en sus últimos coletazos "bajo la influencia de jueces y abogados europeos".

El informe del Prosperity Institute propone sustituir la Ley de Igualdad por un marco antidiscriminación mucho más sencillo, que podría incorporarse a la legislación laboral existente y ofrecer protección limitada en ámbitos como la discapacidad, eliminando el complejo sistema actual de características protegidas.