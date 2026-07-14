Trump anuncia que retira la tasa del 20% para los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz

Un buque iraní anclado mientras una pequeña lancha motora pasa cerca, en el Estrecho de Ormuz Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP.

Publicado por AFP 14 de julio, 2026

El presidente Donald Trump anunció el martes que cancelaba el impuesto previsto a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, un día después de haberlo anunciado, y que lo sustituiría por acuerdos comerciales con los aliados del Golfo.

Trump afirmó que su repentina decisión de retirar el peaje, que impuso en medio de nuevos enfrentamientos con Irán por esa vía fluvial vital, se basó en "conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Medio".

"He decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% que cobra Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", dijo Trump en su red social Truth.

El republicano dijo que continuaría con un "bloqueo total" a los barcos que llegan o salen de puertos iraníes, pero solo a los barcos que llegan o salen de puertos iraníes, o que transportan cualquier cosa que tenga que ver con carga iraní.