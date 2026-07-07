Marine Le Pen, bajo arresto domiciliario y su candidatura presidencial en duda
El tribunal de apelaciones impuso a la tres veces candidata presidencial una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 quedaron en suspenso.
Un tribunal de apelaciones condenó este martes a Marine Le Pen, líder de la derecha en Francia, a un año de arresto domiciliario por una estafa de empleos falsos en el Parlamento Europeo. La medida genera dudas sobre si se presentará a las elecciones presidenciales el próximo abril.
El tribunal de apelaciones impuso a la tres veces candidata presidencial una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 quedaron en suspenso.
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Se esperaba que los otros 15 meses se contabilizaran retroactivamente a partir del veredicto inicial de un tribunal inferior en marzo del año pasado, y por lo tanto, ya habrían expirado, lo que significa que, en teoría, podría ser candidata.
Pero el tribunal también la condenó a tres años de arresto, dos de los cuales quedaron en suspenso, lo que significa que deberá cumplir un año bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica en el tobillo.
¿Qué dice Le Pen?
"Cuando eres candidato a la presidencia, necesitas tener total libertad de movimiento", dijo la semana pasada en una entrevista televisada.
"No puedo depender de un magistrado para que me permita ir a una manifestación."
Está previsto que intervenga en el informativo de la noche del martes.