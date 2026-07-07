Marine Le Pen, bajo arresto domiciliario y su candidatura presidencial en duda

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

Un tribunal de apelaciones condenó este martes a Marine Le Pen, líder de la derecha en Francia, a un año de arresto domiciliario por una estafa de empleos falsos en el Parlamento Europeo. La medida genera dudas sobre si se presentará a las elecciones presidenciales el próximo abril.

El tribunal de apelaciones impuso a la tres veces candidata presidencial una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 quedaron en suspenso.

Se esperaba que los otros 15 meses se contabilizaran retroactivamente a partir del veredicto inicial de un tribunal inferior en marzo del año pasado, y por lo tanto, ya habrían expirado, lo que significa que, en teoría, podría ser candidata.

Pero el tribunal también la condenó a tres años de arresto, dos de los cuales quedaron en suspenso, lo que significa que deberá cumplir un año bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica en el tobillo.