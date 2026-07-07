Dos atentados sacudieron a Damasco durante la visita de Macron a Siria

Publicado por Williams Perdomo 7 de julio, 2026

Dos explosiones sacudieron Damasco el martes cerca de un hotel donde se alojaba el presidente francés Emmanuel Macron, hiriendo al menos a 18 personas, durante la histórica visita del líder francés a Siria.

El presidente no se encontraba dentro del hotel cuando se produjeron las explosiones, ya que había partido hacia el palacio presidencial de Siria, donde un equipo de la AFP lo vio llegar para una reunión con su homólogo Ahmed al-Sharaa.

Periodistas de la AFP oyeron al menos una explosión que resonó en Damasco antes de ver una columna de humo elevándose cerca del hotel Four Seasons, mientras las fuerzas de seguridad cerraban una carretera y las ambulancias se dirigían rápidamente al lugar.

El Ministerio del Interior de Siria informó de que una bomba había sido puesta dentro de un automóvil estacionado al costado de una carretera, mientras que la segunda fue puesta en un contenedor de basura.

Según el comunicado, explotaron "mientras se realizaban los preparativos" para desmantelarlas.

Según informaron los medios estatales sirios, las explosiones dejaron 18 heridos, entre ellos cuatro policías.

El presidente francés, el primer líder de Europa Occidental en visitar Siria desde la caída del longevo gobernante Bashar al-Assad en 2024, continuará su viaje, según informó el Palacio del Elíseo de Francia.

Un fotógrafo de la AFP, cerca del Ministerio de Turismo de Siria, frente al hotel, vio ventanas dañadas por una de las explosiones, en medio de una fuerte presencia de seguridad.

"Vi a tres agentes de policía de tráfico heridos en el suelo, antes de que evacuaran la zona y cerraran las carreteras de acceso", declaró a la AFP Hamam Hammoud, un empleado de 37 años de una empresa de cambio de divisas.

Las explosiones se produjeron momentos antes de que la televisión estatal siria anunciara la llegada de Macron al palacio.

Macron se reúne con Sharaa para hablar sobre la reconstrucción de Siria tras la guerra y reiterar su llamamiento a la "unidad" y la "pluralidad", tras haberse reunido también con representantes de la sociedad civil.

Reinicio económico

Estas explosiones son las segundas en la capital siria desde el jueves, cuando diez personas murieron en un atentado con bomba en un café de Damasco.

El presidente francés había pospuesto el anuncio de la fecha de su visita hasta que su avión aterrizara el lunes, por razones de seguridad.

Tras la reunión con Sharaa, Macron tenía previsto participar en un "foro económico centrado en la reconstrucción de Siria y los corredores estratégicos".

Le acompañan varias figuras clave del ámbito económico, entre ellas Rodolphe Saade, director ejecutivo del gigante del transporte marítimo CMA CGM, y Patrick Pouyanne, director de TotalEnergies.

El último presidente francés en visitar Siria fue Nicolas Sarkozy en 2009, antes de que Assad reprimiera brutalmente las protestas a favor de la democracia en 2011, desencadenando un conflicto que causó la muerte de más de medio millón de personas y devastó la infraestructura y la industria del país.

En mayo de 2025, Macron recibió a Sharaa en Francia en su primera visita oficial a un país europeo, una medida que precedió al viaje del líder sirio a Washington el año pasado para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.