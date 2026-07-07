"Habrá sangre": Trump, amenazado de muerte en el funeral de Jamenei en Irán

Amenazas de muerte a Donald Trump durante el funeral de Ali Jamenei en Irán. Julio de 2026 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 7 de julio, 2026

Durante el multitudinario funeral al ex líder supremo de Irán Ali Jamenei se proclamaron severas advertencias contra los aliados occidentales y amenazas de muerte directas contra varios líderes, incluido Donald Trump.

Varias pancartas contra el presidente fueron exhibidas por muchos de los congregados en las exequias del antiguo mandatario islamista. "Habrá sangre", se leía en una de ellas, frase que acompañaba a una imagen de la cara de Trump dentro de una diana.

En otra aparecía la misma imagen del presidente con la diana y con una recompensa por su captura de cien millones de dólares. "Trump, la gente de Irán pronto te asesinará", fue otro de los gritos proclamados por los seguidores del régimen iraní.

El primer ministro de Israel y principal aliado de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, recibió amenazas similares a las de Trump en las honras fúnebres de Jamenei.

Días antes del funeral, el jefe de la delegación negociadora iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, instó a los seguidores del régimen islamista a vengar la muerte del líder supremo.

"Invito a todo el pueblo iraní a escribir una página gloriosa en la historia del Irán islámico con vuestra presencia. El grito de venganza de la nación debe resonar en los oídos de todo el mundo", dijo Ghalibaf.

Bajo estrictas medidas de seguridad y con un calor sofocante, millones de seguidores del régimen islamista salieron a las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes para asistir al funeral de Estado de Jamenei y a las diferentes honras que se le hicieron.

El actual líder supremo e hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, se asunentó de unos actos a los que sí acudieron sus tres hermanos: Masoud, Mustafá y Meysam.