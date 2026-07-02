La Copa del Mundo impulsa la recuperación de los negocios hispanos en Oregón: "El fútbol era muy importante en nuestros hogares"

Publicado por Williams Perdomo 2 de julio, 2026

La celebración de la Copa del Mundo está devolviendo temporalmente clientes y actividad a numerosos negocios de propietarios hispanos en Oregón. Esto después de meses marcados por una fuerte caída de la afluencia en los últimos meses.

Según informa el Oregon Capital Chronicle, el restaurante y mercado La Pulga Fantástica, en Gresham, volvió a registrar un lleno durante el partido entre México y Ecuador, algo que no ocurría desde un concierto privado celebrado el año pasado. El establecimiento, como muchos otros negocios de propietarios latinos en el estado, había sufrido una importante reducción de clientes tras el incremento de las operaciones federales de inmigración dirigidas contra personas que vivían en el área metropolitana de Portland y el valle de Willamette.

"Hubo meses en los que no entraba nadie al restaurante. Los vendedores también tenían miedo y no querían abrir, y nuestros empleados también. Nos afectó muchísimo y llevó tiempo que la gente volviera a sentirse segura", afirmó Miriam Martínez, copropietaria del mercado junto a sus padres, en declaraciones recogidas por el Oregon Capital Chronicle.

Durante el encuentro, los aficionados reaccionaron con frustración cada vez que México desaprovechaba una ocasión de gol y celebraron con saltos, abrazos y banderas los dos tantos del conjunto mexicano frente a Ecuador. La victoria por 2-0 permitió a México superar una eliminatoria de la fase de eliminación directa por primera vez desde 1986 y clasificarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Según el Oregon Capital Chronicle, Martínez considera que el hecho de que el Mundial se dispute este año en Estados Unidos, México y Canadá ha contribuido a acercar el torneo a la comunidad hispana y a incentivar el apoyo a los negocios locales.

"Con la Copa del Mundo celebrándose aquí, en Estados Unidos, México y Canadá, simplemente hace que se sienta más cerca de casa. Creo que hace que la gente quiera venir y apoyar a los negocios hispanos locales", señaló.

Martínez añadió que el buen desempeño de la selección mexicana le ha devuelto la esperanza en su comunidad después de meses marcados por la incertidumbre.

"Nuestra comunidad ha cambiado mucho. Este pueblo solía ser tranquilo y relajado, pero nunca habíamos visto tanto miedo hasta ahora. Es triste", declaró Beto Hernandez, vecino de Gresham originario de Querétaro (México), que acudió al mercado para seguir el partido.

El fenómeno también se ha trasladado a otros negocios del estado. En Xicha Brewing, una cervecería de Salem, su propietaria, Maggie Antúnez, detectó a finales del año pasado una reducción de clientes. Pese a ello, el establecimiento organizó eventos para seguir el Mundial, incluyendo la instalación de una pantalla de 20 pies para retransmitir el último partido de México.

"Mientras crecía, el fútbol era muy importante en nuestros hogares, y así es como queremos celebrarlo. Tenemos un espacio hermoso en el que damos la bienvenida a todo el mundo y donde las personas se sienten como en casa, se sienten seguras y simplemente felices de venir y compartir eso con el vecino de la otra mesa", explicó Antúnez.

No obstante, la empresaria subrayó que la recuperación todavía está lejos de ser completa.

"Hemos recibido un apoyo increíble de la comunidad gracias a la Copa del Mundo, pero los días en los que no se retransmiten partidos no estamos en los niveles que teníamos antes en cuanto al número de clientes que cruzan la puerta", señaló.

Además, indicó que el incremento del salario mínimo en 50 centavos por hora, que entró en vigor esta semana, ha dificultado mantener personal fijo durante todo el año, por lo que ha recurrido a trabajadores temporales para afrontar la mayor demanda.