"Les dimos una semana": Donald Trump asegura que pausó las negociaciones con Irán por los funerales de sus líderes

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de julio, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes, durante su discurso por el Día de la Independencia en Mount Rushmore, que su administración retrasó temporalmente durante una semana las negociaciones con el régimen iraní para permitir que el país celebrara las ceremonias fúnebres por los altos dirigentes fallecidos durante el reciente conflicto bélico entre ambas naciones. Si bien el mandatario republicano presentó la pausa como un gesto humanitario, también aseguró que “Le dimos una paliza a Irán”, y destacó que, en el seno de la teocracia islámica, “Están desesperados por llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo con todas sus fuerzas”.

Las declaraciones de Trump contrastaron marcadamente con el mensaje promovido por los funcionarios iraníes, quienes han presentado el alto el fuego como una muestra de la fortaleza y el poder de negociación de Teherán. Por su parte, el líder opositor iraní en el exilio, Reza Pahlavi, también criticó las ceremonias fúnebres oficiales celebradas por el fallecido líder supremo Ali Khamenei, argumentando que fueron diseñadas para legitimar al régimen y no para reflejar el sentir del pueblo iraní.

“A los representantes extranjeros en Teherán que han acudido a llorar al dictador fallecido de Irán, Ali Khamenei: Irán no está de luto por él. Irán está de luto por más de 40.000 hijos e hijas masacrados los días 8 y 9 de enero por Khamenei, Ghalibaf y su maquinaria de represión”, escribió Pahlavi en su cuenta oficial de X. El líder opositor también condenó la ceremonia, calificándola como un despilfarro de recursos públicos para organizar “este espectáculo propagandístico”, y subrayó que “ni un solo líder democrático asistió”.