México: encuentran muerta a una periodista cuyo secuestro en Veracruz quedó grabado en video

Publicado por Carlos Dominguez 3 de julio, 2026

Las autoridades del estado de Veracruz confirmaron este viernes la muerte de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada a principios de junio en su propia casa.

Guzmán dirigía un pequeño medio digital que operaba principalmente en Facebook, donde publicaba noticias locales y denuncias de Nanchital, un municipio de unos 30 mil habitantes.

Ocho detenidos, cuatro de ellos policías municipales

El secuestro quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral por su crudeza. Según un comunicado de la Fiscalía, los restos de Guzmán fueron localizados hace varios días en una vivienda y ya fueron identificados de manera oficial.

Según informó AFP, hasta el momento, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el asesinato. Entre los arrestados hay cuatro policías municipales que, de acuerdo con las investigaciones, "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a la periodista.