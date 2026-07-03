Reino Unido: el asesino de Henry Nowak recurre su condena

Publicado por Alejandro Baños 3 de julio, 2026

Vickrum Digwa, el asesino del joven británico Henry Nowak, recurrió este viernes su condena a cadena perpetua, según informó un tribunal de apelaciones del Reino Unido.

Digwa, un hombre sij de 23 años, fue condenado a principios de junio por el crimen que cometió en diciembre de 2025.

Nowak, un estudiante universitario de apenas 18 años, fue atacado con un cuchillo durante un altercado. Las heridas resultarían mortales.

Según los hechos expuestos durante el juicio, cuando la policía llegó al lugar encontró una escena confusa. En medio del caos, Digwa aseguró a los agentes que había sido víctima de una agresión racista y que Nowak le había arrancado el turbante.

Aquella acusación condicionó la respuesta inicial.

Los agentes consideraron durante los primeros minutos que Digwa podía ser la víctima del incidente. Como consecuencia, Nowak fue esposado mientras se encontraba gravemente herido.

Solo después se comprendería la verdadera dimensión de lo ocurrido. La víctima no era el hombre que denunciaba haber sufrido un ataque racista. La víctima era el joven que se estaba muriendo en el suelo.

Este caso cobró una gran repercusión mundial, siendo criticado por el vicepresidente JD Vance.