Reporte de Voz News desde Venezuela: las réplicas mantienen a miles de personas fuera de sus hogares

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, el corresponsal en Caracas, Dereck Blanco, ofreció todos los detalles sobre los últimos acontecimientos en Venezuela en el marco de la tragedia producida tras los dos terremotos que afectaron tanto a la ciudad capital como a la ciudad de La Guaira.

“Lo que se necesita de urgencia va variando. En algún momento se necesitaba más medicamento para la tensión, ya alimentos por los momentos no, pero sí juguetes para los niños y alimento para mascotas que han quedado afectadas al punto en que muchas han quedado sin sus dueños debido al terremoto. […] Estos días han sido de mucho miedo para los venezolanos, muchas personas se han ido de sus casas por miedo, ya que, si bien sus hogares no sufrieron mayores daños, prefieren estar en un lugar más seguro ante las réplicas que han seguido ocurriendo”, reportó Blanco.

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