Los equipos de rescate de Estados Unidos salvan a un bebé de nueve meses y a su madre entre los escombros en Venezuela: "La esperanza perdura"

Publicado por Williams Perdomo 29 de junio, 2026

Un bebé de nueve meses y su madre fueron rescatados este sábado de entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela por integrantes de un equipo estadounidense de búsqueda y rescate, según muestran videos difundidos tras la operación.

El rescate fue realizado por la Virginia Urban Search and Rescue Task Force 1, que participa en las labores de emergencia desplegadas luego de los terremotos registrados el miércoles, los cuales han dejado más de 1.400 muertos y más de 3.300 heridos.

Las imágenes muestran a los rescatistas trabajando entre los restos de la estructura hasta localizar a la bebé, cuyo llanto se escucha mientras es extraída cuidadosamente de los escombros y puesta a salvo envuelta en una manta azul. Posteriormente, el equipo logró rescatar a la madre, quien fue evacuada en una camilla.

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió el video del operativo en su cuenta de X y destacó el resultado del rescate. "Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", escribió. En otra publicación señaló: "Equipos estadounidenses de búsqueda y rescate rescataron a un bebé de entre los escombros tras el terremoto en Venezuela. Cada vida salvada es una victoria".

Según el equipo de rescate, tanto la niña como su madre sufrieron únicamente lesiones leves.