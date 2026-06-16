Tres jugadores de los Giants, advertidos por mostrar referencias bíblicas en sus gorras durante la Noche del Orgullo

Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

Los tres jugadores de los San Francisco Giants que escribieron referencias a la Biblia en sus gorras durante el juego celebrado en la Noche del Orgullo fueron advertidos por la MLB por supuestamente violar el código de vestimenta de la liga.

En el enfrentamiento frente a los Chicago Cubs del pasado domingo, Lander Roupp, JT Brubaker y Ryan Walker quisieron reflejar su fe con escritos bíblicos en sus gorras. Algo que en la dirección de las Grandes Ligas no pasó desapercibido.

El director de comunicaciones de la MLB, Pat Courtney, dijo que los tres jugadores de los Giants "violaron" la normativa de la liga respecto a la vestimenta, advirtiéndoles de que la próxima vez podrían ser sancionados.

"La inscripción en la gorra viola nuestras reglas y, de acuerdo con la práctica habitual, hemos advertido a los jugadores sobre futuras infracciones", señaló Courtney, en un comunicado recogido por The Athletic. "Respetamos el derecho de los jugadores a la libertad de expresión. Sin embargo, cualquier tipo de inscripción, con cualquier mensaje, está prohibida según el reglamento de uniformes de la MLB".

"Hemos dado la misma advertencia en numerosas ocasiones en el pasado a jugadores por mensajes como Papá, Feliz Día de la Madre, te quiero, mamá y nombres de familiares", añadió.

Roupp: "El pacto de Dios (...) es algo en lo que creo"

Uno de los implicados en este asunto no quiso perder la oportunidad de defender sus creencias y sus opiniones. Tras terminar el juego frente a los Cubs, Roupp —quien simplemente escribió Gen 9:12-16 en su gorra— aseguró que su objetivo no era criticar u opacar a la comunidad LGBT; era hacer pública su fe.

"Se trata simplemente del pacto de Dios y de una promesa que nos hace, ya sabes, su fidelidad y su misericordia", explicó Roupp en rueda de prensa. "Es algo en lo que creo, y me mantengo firme en ello, y estoy agradecido de que vivamos en un país donde, ya sabes, tenemos la libertad de creer lo que queramos… y de expresar lo que queramos".

Según el versículo, el arco irís simboliza la señal de Dios de que nunca destruirá a los seres vivos.

Vance defiende a los jugadores de los Giants

Roupp, Brubaker y Walker recibieron una defensa desde la Administración Trump. El vicepresidente JD Vance escribió un post en el que hizo referencia al asunto diciendo: "Trump ha ganado, ya no tenemos que hacer esto".