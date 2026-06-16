La Justicia ordena la detención de un adolescente de Florida acusado de violar y asesinar a su hermanastra en un crucero de Carnival

Un crucero Carnival Liberty atracado en el Puerto de Miami AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 16 de junio, 2026

Un juez federal de Florida ordenó que Timothy Hudson, de 16 años, permanezca detenido hasta su juicio por el presunto asesinato en primer grado y abuso sexual agravado de su hermanastra Anna Kepner, ocurrido a bordo de un crucero de Carnival el año pasado.

Hudson, quien inicialmente enfrentaba cargos como menor, fue trasladado al sistema de adultos en abril. Según NBC Miami, el 10 de junio, el magistrado Edwin G. Torres dictaminó que el joven debe permanecer bajo custodia mientras espera su juicio, programado para septiembre.

"El peligro que representa la conducta imputada aquí —el supuesto asesinato en primer grado y abuso sexual agravado de una joven hermanastra mientras estaban en un espacio confinado a bordo de un barco en el mar— es suficiente por sí solo para requerir su detención", escribió el juez en su orden.

El trágico asesinato de Anna Kepner a bordo del Carnival Horizon

Anna Kepner, de 18 años, fue encontrada muerta en noviembre de 2025 bajo la cama de la cabina que compartía con Hudson en el crucero Carnival Horizon. La joven, una cheerleader de secundaria de Titusville, viajaba con su familia, incluyendo a su padre, abuelos, madrastra y los hijos de esta.

Según la Fiscalía, mientras el barco navegaba en aguas internacionales rumbo a Miami, Hudson presuntamente agredió sexualmente a su hermanastra e intentó matarla de forma intencional.

Inicialmente, el sospechoso había sido liberado bajo monitoreo electrónico y vivía con un tío.

Traslado a prisión y riesgo de cadena perpetua

El juez Torres rechazó la posibilidad de que Hudson continúe en libertad, señalando que ningún monitoreo electrónico ni custodia familiar es suficiente para mitigar el riesgo. El sospechoso será transferido primero al Citrus County Jail para una evaluación de salud mental y, posteriormente, al centro de detención juvenil Metro West en Miami-Dade antes del 10 de julio.

Hudson se declaró no culpable y enfrenta una posible cadena perpetua si es condenado.