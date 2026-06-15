Fox adquirirá el gigante estadounidense de streaming Roku

Publicado por Diane Hernández 15 de junio, 2026

(AFP) Fox Corporation anunció este lunes la adquisición de Roku en una operación que combina efectivo y acciones, valorando al gigante del streaming en 22.000 millones de dólares.

"La transacción combina el contenido líder de FOX en deportes, noticias y entretenimiento, junto con el servicio Tubi, con la plataforma líder de televisión conectada de Roku, The Roku Channel, datos propios y una relación directa con más de 100 millones de hogares con acceso a streaming en todo el mundo", dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

Según el comunicado, los accionistas de Roku recibirían efectivo y acciones de Fox por un valor de 160 dólares por acción, y se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2027.

Roku, un canal propio de streaming financiado por publicidad

Roku, con sede en California, alcanzó gran notoriedad en los inicios del streaming con sus dispositivos enchufables y ahora es un actor importante en los sistemas operativos de televisores inteligentes, obteniendo la gran mayoría de sus ingresos de la publicidad y otros servicios relacionados con la plataforma.

También cuenta con su propio canal de streaming financiado por publicidad, un competidor de Tubi, la plataforma de Fox.

"FOX y Roku se comprometen a seguir operando Roku como una plataforma abierta y amigable con los socios, así como a continuar con la distribución generalizada del contenido de FOX", dijeron las compañías.