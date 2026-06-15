Reacciones a la muerte de Gaspi y Oliver Tree: la conmoción y la tristeza de Rubius, La Cobra e Ibai se hacen virales

Publicado por Carlos Dominguez 15 de junio, 2026

Este domingo, la muerte del influencer argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, de 23 años, y del cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años, en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro generó una ola de conmoción en la comunidad digital internacional. Lo que debía ser un evento más en la agenda de creadores de contenido y artistas se convirtió en una tragedia que unió reacciones de streamers, youtubers y músicos. Muchas de ellas ocurrieron en vivo, amplificando el impacto emocional.

Reacciones en vivo: Rubius y La Cobra

Dos de los momentos más virales fueron los de streamers que se enteraron de la noticia durante sus transmisiones:

El Rubius: Uno de los streamers y youtubers más grandes e influyentes del mundo hispanohablante con más de 40 millones de suscriptores en YouTube, se enteró de la tragedia mientras jugaba Fortnite en directo. Sus seguidores le avisaron en el chat y, visiblemente shockeado, pausó el stream y decidió cortarlo. "No me gusta hablar de estas situaciones al aire", dijo antes de despedirse. Más tarde publicó un emotivo mensaje en X: "Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona... Descansa en paz allá donde estés Gaspi". También recordó a Oliver Tree como una persona amable con quien había hablado varias veces.

La Cobra: Uno de los streamers argentinos más populares y referente del contenido deportivo (especialmente fútbol y Boca Juniors), también se enteró de la noticia en pleno stream. Su reacción fue de total incredulidad: "No lo puedo entender... Dos helicópteros en el aire. Qué chances había". Posteriormente compartió palabras más reflexivas sobre el legado de Gaspi en el mundo del contenido y su calidad humana. "Fue una gran persona, un gran ser humano", expresó con emoción.

Estas transmisiones interrumpidas se viralizaron inmediatamente, mostrando en tiempo real el golpe que representaba la noticia para la comunidad.

Mensajes de Ibai Llanos y Coscu

Figuras centrales del streaming hispano no tardaron en pronunciarse:

Ibai Llanos: Quien había contado con Gaspi en La Velada del Año 5, escribió en X: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mi*rda es esta vida a veces. Descansa en paz, Gaspi. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos".

Coscu: Uno de los primeros en reaccionar, recordó una charla reciente: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

Otras reacciones destacadas

AuronPlay: Compartió un sentido mensaje en redes que conmovió a sus seguidores, expresando el impacto de la doble pérdida. "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz ambos, os tenía mucho aprecio", escribió en una story de Instagram.

Otros streamers como TheGrefg, Jordi Wild, El Xokas, Davo Xeneize, Joaco López, Dross, Vegetta777 y La Agusneta publicaron mensajes de despedida, homenajes y reflexion es sobre la fragilidad de la vida.

La muerte de Gaspi y Oliver Tree dejó un vacío en dos mundos que, por momentos, se cruzaron. El ecosistema digital hispano mostró su lado más humano: streamers cortando lives, mensajes crudos y abrazos virtuales a la familia. La comunidad, unida en el duelo, recuerda a Gaspi por su "Bueeeenas" eterno y a Oliver Tree por su creatividad única.