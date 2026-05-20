La UE logra un consenso para aplicar el acuerdo comercial con EEUU: qué exigía Trump y por qué importa

Publicado por Diane Hernández 20 de mayo, 2026

Tras meses de tensiones, desacuerdos internos y presiones desde Washington, los países de la Unión Europea alcanzaron este miércoles un acuerdo provisional para aplicar el pacto comercial firmado el año pasado con Estados Unidos, en un movimiento que busca evitar una nueva escalada en las disputadas relaciones económicas transatlánticas.

La decisión llega después de una fuerte presión política ejercida por el presidente Donald Trump, quien había advertido que Europa debía implementar plenamente el acuerdo antes del próximo 4 de julio o enfrentarse a nuevas medidas comerciales.

El ultimátum coincidía simbólicamente con el 250 aniversario de la independencia estadounidense y elevó la tensión entre ambas potencias económicas.

La presidencia rotatoria de la Unión Europea, actualmente encabezada por Chipre, confirmó en un comunicado citado por la AFP:

"El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo para aplicar los elementos arancelarios de la Declaración Conjunta UE-Estados Unidos adoptada el 21 de agosto de 2025".

Las autoridades aclararon, sin embargo, que se trata todavía de un consenso de carácter provisional.

Qué establece el acuerdo entre Europa y Estados Unidos

El origen de las tensiones se remonta a julio del año pasado, cuando el bloque europeo y Washington acordaron un esquema comercial destinado a reducir fricciones y estabilizar el intercambio bilateral.

El pacto fijó aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos, mientras que la Unión Europea se comprometió a reducir o eliminar determinadas tasas sobre importaciones estadounidenses.

Pero, según la Administración Trump, Bruselas avanzó con demasiada lentitud en la aplicación de su parte del acuerdo.

La Casa Blanca endureció entonces el tono.

Entre las amenazas planteadas figuraba elevar los aranceles para automóviles y camiones europeos del 15% al 25%, una medida con potencial de afectar especialmente a industrias estratégicas del continente.

Qué cedió la Unión Europea

Uno de los principales obstáculos durante las negociaciones fue una cláusula impulsada por eurodiputados que buscaba introducir mecanismos automáticos de protección si Washington incumplía el acuerdo.

La propuesta original contemplaba retirar beneficios arancelarios concedidos a exportadores estadounidenses en caso de violaciones del pacto.

Sin embargo, esa posición terminó suavizándose.

El texto final concede ahora a Estados Unidos plazo hasta finales de este año para eliminar recargos superiores al 15% aplicados a componentes de acero, evitando convertir ese punto en una condición inmediata para activar el acuerdo.

La modificación fue interpretada por varios observadores como una concesión política destinada a evitar una nueva confrontación con la Casa Blanca.

El temor a una nueva crisis comercial

Las negociaciones se desarrollaron bajo un contexto político especialmente complejo.

Además de las tensiones comerciales, las relaciones entre ambas partes se vieron afectadas por varios factores recientes:

Las declaraciones de Trump sobre Groenlandia .

. El revés judicial sufrido por el mandatario estadounidense en materia arancelaria ante la Corte Suprema.

Diferencias entre Washington y algunos gobiernos europeos sobre la guerra en Irán .

. La preocupación de varios Estados miembros por posibles represalias comerciales.

El Parlamento Europeo había mostrado reservas desde el inicio y algunos países temían que cualquier exigencia excesiva provocara nuevas reacciones desde Washington.

Las conversaciones a puerta cerrada entre representantes de los 27 Estados miembros y eurodiputados comenzaron el martes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, tras un intento fallido a comienzos de mayo.

Europa defiende el acuerdo, pero impone condiciones Pese a las concesiones realizadas, líderes parlamentarios europeos insistieron en que Bruselas mantuvo mecanismos de protección.

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​Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, afirmó a la AFP que el bloque logró incorporar salvaguardias importantes:

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"Existe un mecanismo de suspensión si Estados Unidos no respeta el acuerdo, un sistema de seguimiento económico y una fuerte participación del Parlamento Europeo".

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​Según Lange, la Eurocámara logró conservar una "red de seguridad completa" para proteger a la economía comunitaria.

"Un acuerdo es un acuerdo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intentó rebajar la tensión y defendió la necesidad de preservar la relación con el principal socio comercial europeo.

"Un acuerdo es un acuerdo".

La dirigente sostuvo que, pese a las diferencias recientes, la Unión Europea mantendrá sus compromisos.

La implementación definitiva del pacto podría convertirse ahora en una prueba clave para la estabilidad económica entre dos de las mayores potencias comerciales del mundo.

Con el plazo político marcado por Washington acercándose y múltiples tensiones aún abiertas, el consenso alcanzado este miércoles podría representar una pausa temporal… o apenas el inicio de una nueva etapa de negociación entre Bruselas y la Casa Blanca.