La estafadora convicta Anna Sorokin debuta en el programa de ABC-Disney, 'Dancing with the Stars'

Publicado por Rosana Rábago Sainz 19 de mayo, 2026

Unas semanas después de que ABC Network diera a conocer a los concursantes de la 33ª edición de Dancing with the Stars, la cadena dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de este conocido reality show de baile que, este año, contará con la estafadora rusa Anna Sorokin como concursante.

Sorokin llegó acompañada de su inseparable complemento, por el que ya incluso la reconocen: su tobillera electrónica que tuvo un momento estelar cuando salió de detrás de un bolso interpretando un Cha cha al son del tema de Sabrina Carpenter, 'Espresso':

Un accesorio que, según relató ella misma a AP, no es para nada incómodo y le permite participar sin ningún tipo de complicación en el concurso:

"En realidad no es un gran problema. Es bastante ligero y les pedí que lo ajustaran para que no se mueva. Así que no es tan malo". Anna Sorokin, concursante de 'Dancing with the Stars'.

Ella actuó acompañada del bailarín profesional Ezra Sosa quien, hace unas semanas, fue uno de los encargados de anunciar el fichaje de la convicta a quien el programa presentó como "la notoria fashionista de la tobillera electrónica". Un complemento que, según aseguró Sosa, es el verdadero protagonista en sus actuaciones.

"Es la verdadera estrella del espectáculo, seamos honestos. Creo que es curioso cómo a la gente le gusta... no es como una pesa para los tobillos. No pesa 20 libras. Es literalmente menos de una libra y no es gran cosa", detalló el bailarín profesional haciendo referencia a la tobillera electrónica.

Por su parte, Anna Sorokin prefirió olvidarse del complemento y centrar sus declaraciones en su primera actuación que, afirmó, era mejorable: "Me siento aliviada de que haya terminado. Siento que mi baile podría haber sido un poco mejor, pero estoy feliz de haberlo hecho y fue una gran experiencia en general".

La convicta rusa, que seguirá en prisión domiciliaria exceptuando la grabación del concurso, también afirmó que esperaba que el público la perdonase a pesar de las innumerables condenas que ha tenido en su contra: "Espero que la gente me dé la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Cumplí mi condena y devolví mi indemnización", aseguró Anna Sorokin que aún debe luchar contra su posible deportación.