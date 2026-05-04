EN VIVO | El régimen iraní consideraría cualquier "interferencia" de EEUU en Ormuz como una violación del alto el fuego

Publicado por Carlos Dominguez 4 de mayo, 2026

El alto el fuego entre Estados Unidos, Israel y el régimen iraní sigue frágil en medio de fuertes tensiones por el Estrecho de Ormuz. Este domingo, Trump activó el "Proyecto Freedom" para escoltar buques neutrales a partir del 4 y 5 de mayo con destructores y aviones, una medida que Irán considera una violación del cese de hostilidades.

Según señaló el mandatario en su plataforma Truth Social, la decisión responde a solicitudes de países cuyos barcos han quedado atrapados en el conflicto regional pese a ser "espectadores neutrales e inocentes".

"Por el bien de Irán, de Oriente Medio y de Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de forma segura fuera de estas aguas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades libremente y sin impedimentos", añadió Trump.

Por su parte, un alto cargo iraní advirtió el lunes que Teherán considerará cualquier intento de EEUU por intervenir en Ormuz como una violación del acuerdo sobre el cese de hostilidades.

"Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del Estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego", publicó en X Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní.

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03:34 El Ejército iraní afirma que las fuerzas estadounidenses serán atacadas si entran en el Estrecho de Ormuz 11:36 04/05/2026 11:36 04/05/2026 El Ejército del régimen iraní afirmó el lunes que las fuerzas estadounidenses serían atacadas si entraban en el Estrecho de Ormuz, después de que el presidente Trump anunciara que Washington comenzaría a escoltar barcos a través de la vía marítima bloqueada.



"El advertimos que cualquier fuerza armada extranjera —especialmente el Ejército agresor de Estados Unidos—, si intenta acercarse o entrar en el Estrecho de Ormuz, será objeto de ataques", declaró el mayor general Ali Abdollahi, del mando central del Ejército iraní, en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.



“Hemos reiterado que la seguridad del Estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y que, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con estas fuerzas", añadió.

03:28 Trump dice que EEUU mantiene "conversaciones muy positivas" con Irán 11:29 04/05/2026 11:34 04/05/2026 El presidente Trump afirmó el domingo que funcionarios estadounidenses mantienen "conversaciones muy positivas" con Irán sobre posibles pasos hacia el fin de la guerra en Oriente Medio.



"Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

03:24 La crisis petrolera tiene "impacto enorme" en Asia Pacífico, dice la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi 11:28 04/05/2026 11:34 04/05/2026 La crisis en el suministro de petróleo por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz tiene un "impacto enorme" en la región de Asia Pacífico, afirmó el lunes en Australia la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.



Tras reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese, Takaichi declaró que los dos países responderían con "un sentido de urgencia" para estabilizar el suministro energético.



"El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz ha tenido un impacto enorme" en la región de Asia Pacífico, señaló la gobernante japonesa en declaraciones recogidas por AFP.

03:19 El ministro de Exteriores alemán exige la reapertura del Estrecho de Ormuz 11:24 04/05/2026 11:24 04/05/2026 El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, exigió el domingo que Irán reabra el Estrecho de Ormuz y abandone su programa de armas nucleares durante una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.



"Subrayé que Alemania apoya una solución negociada", dijo Wadephul en una publicación en X sobre la conversación.



"Como estrecho aliado de Estados Unidos, compartimos el mismo objetivo: Irán debe renunciar completa y verificablemente a las armas nucleares y abrir de inmediato el Estrecho de Ormuz, tal como también lo ha exigido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio", añadió Wadephul.

03:16 Israel aprueba un acuerdo para comprar aviones de combate a EEUU 11:19 04/05/2026 11:19 04/05/2026 Israel aprobó el domingo un acuerdo multimillonario para adquirir dos escuadrones de aviones de combate a Estados Unidos, y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que esto "reforzará" su superioridad aérea.



La compra incluye un escuadrón de cazas furtivos polivalentes F‑35 de Lockheed Martin y otro de aviones F‑15IA de Boeing, según informó el Ministerio de Defensa israelí.



El plan busca "garantizar la superioridad aérea de Israel durante las próximas décadas", señaló en un comunicado el ministro de Defensa, Israel Katz.

02:58 Irán afirman que las opciones de EEUU son una operación militar "imposible" o un "mal acuerdo" 11:16 04/05/2026 11:16 04/05/2026 Los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) afirmaron el domingo que Estados Unidos se enfrenta a elegir entre una operación militar "imposible" o un "mal acuerdo" con la república islámica.



El domingo, Trump dijo en una publicación en Truth Social que revisaría la última propuesta de Irán, pero añadió que "no puede imaginar que sea aceptable".

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​Los medios iraníes, incluidas las agencias de noticias Tasnim y Fars, informaron el sábado sobre el contenido de la propuesta.



Según Tasnim, Irán ha señalado que los asuntos pendientes entre ambas partes "deben resolverse en un plazo de 30 días" y que deberían centrarse "en poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego".



Los asuntos, indicó Tasnim, incluían "la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la periferia de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones".



El informe también mencionaba "poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y acordar un nuevo mecanismo para el Estrecho de Ormuz".