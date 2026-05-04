NBA: los Pistons completan una remontada casi imposible y los Cavaliers dejan fuera a los Raptors

Publicado por Carlos Dominguez 4 de mayo, 2026

Los Detroit Pistons avanzaron este domingo a la segunda ronda de los playoffs de la NBA tras imponerse 116-94 a los Orlando Magic en el séptimo y definitivo partido, culminando así una remontada que parecía imposible en la serie.

Detroit se medirá ahora en las semifinales del Este a los Cleveland Cavaliers, que igualmente hicieron valer los pronósticos al derrotar 114-102 a los Toronto Raptors en su propio séptimo encuentro.

Arropados por su afición, los Pistons rompieron por fin su mala racha en postemporada, logrando su primera victoria en una serie desde 2008 y cerrando el cruce ante Orlando con un 4-3 global.

Pese a haber sido el mejor equipo del Este en la fase regular, Detroit estuvo a punto de quedar fuera de inmediato al verse abajo 3-1 frente a los Magic.

El conjunto liderado por Cade Cunningham —autor de 32 puntos y 12 asistencias este domingo— estuvo prácticamente contra las cuerdas en el sexto duelo del viernes.

En aquel partido, Orlando dispuso de una oportunidad inmejorable para eliminar al primer sembrado, llegando a tener una ventaja máxima de 24 puntos y otra de 22 al descanso.

Sin embargo, para frustración de sus seguidores, los Magic sufrieron un derrumbe histórico: solo anotaron 19 puntos en la segunda mitad y fallaron 23 tiros consecutivos, permitiendo que Detroit se convirtiera en el primer equipo visitante en remontar una desventaja de 24 puntos en un partido de eliminación.

El golpe emocional fue demasiado para Orlando, que este domingo no logró reaccionar cuando los locales tomaron el mando con un fuerte impulso antes del descanso, liderados por Tobias Harris (30 puntos).

Paolo Banchero alcanzó los 38 puntos, incluidos los primeros 9 de su equipo, pero volvió a resentirse la ausencia de su principal apoyo, el lesionado Franz Wagner.

Los Pistons se convierten así en el decimoquinto equipo en la historia en revertir un 3-1 en playoffs, una gesta que curiosamente también habían logrado los Philadelphia 76ers apenas 24 horas antes frente a los Boston Celtics.

"Se siente bien haber hecho nuestro trabajo y haber cumplido con lo que nos propusimos", dijo Cunningham. "Ellos realmente nos llevaron al límite. Hemos crecido mucho gracias a esta serie, gracias a ese equipo y a la forma en que nos exigieron".

Allen doblega a Toronto

La última eliminatoria pendiente de la primera ronda quedó resuelta en Cleveland con un contundente triunfo de los Cavaliers sobre los Raptors, resultado que les permitió avanzar por tercer año consecutivo a las semifinales del Este.

Pese a las numerosas ausencias de jugadores clave —incluida la del alero Brandon Ingram, quien no pudo jugar este domingo por una inflamación en el talón derecho— la franquicia canadiense consiguió llevar la serie al límite frente a los favoritos Cavaliers.

Un triple milagroso de RJ Barrett había dado a Toronto la victoria en la prórroga del viernes, pero este domingo las estrellas de Cleveland no estaban dispuestas a permitir otra sorpresa.

Donovan Mitchell y James Harden aportaron 22 y 18 puntos respectivamente, aunque el gran protagonista fue Jarrett Allen, dominante en ambos costados de la cancha.

El pívot firmó 22 puntos, 19 rebotes y 3 tapones, brillando especialmente en el tercer cuarto, tramo en el que impulsó a los Cavaliers hacia una ventaja determinante.

Dos triples consecutivos de Harden y Jaylon Tyson encendieron un parcial de 11-2 que permitió a Cleveland igualar el marcador 49-49 antes del descanso.

Otro arranque demoledor de 9-0 al inicio del tercer cuarto les dio margen para escaparse, impulsados por un imparable Allen, quien acumuló 14 puntos y 9 rebotes solo en ese periodo.

"Quería demostrarles a mis compañeros que podíamos ganar este partido. Energía y esfuerzo, eso es lo que creo que gana los partidos (...) No era nuestra hora aún", dijo Allen sobre su doble-doble en el tercer cuarto.

Scottie Barnes volvió a ser la figura más destacada de Toronto con 24 puntos, mientras que Barrett añadió otros 23.

Semifinales de conferencia definidas

Con la primera ronda ya concluida, las semifinales de conferencia comenzarán el lunes con el duelo entre los New York Knicks y los Philadelphia Sixers en el Este, y el enfrentamiento entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves en el Oeste.

La otra eliminatoria del Oeste tendrá como protagonistas a los Oklahoma City Thunder, actuales campeones, y a Los Angeles Lakers de LeBron James.

Este domingo, los Timberwolves ofrecieron noticias alentadoras a sus seguidores al informar que su estrella, Anthony Edwards, podría estar en condiciones de volver el lunes.

El escolta All Star recibió por primera vez la designación de "cuestionable" desde que sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de los dos últimos partidos de la serie ante los Denver Nuggets.