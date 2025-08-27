El huracán Katrina sigue siendo la tormenta más costosa registrada en EEUU, 20 años después

Publicado por Emilee Calametti | The Center Square | Just The News 27 de agosto, 2025

Los costes no ajustados del devastador huracán Katrina ascendieron a 125.000 millones de dólares en 2005. Ajustados a la inflación, los costes ascienden hoy a 201.300 millones de dólares.

Este viernes se cumplen 20 años desde que el huracán Katrina devastó Luisiana, causando más de 1.800 muertos y desplazando de sus hogares a más de un millón de personas.

El huracán bajó de categoría 5 a categoría 3 al tocar tierra, inundando alrededor del 80% de Nueva Orleans.

Según datos facilitados por los Centros Nacionales de Información Medioambiental, el Katrina costaría más de 200.000 millones de dólares si ocurriera hoy, afianzándose como la tormenta más costosa registrada en Estados Unidos.

El huracán Harvey, de categoría 4, también provocó daños por valor de 125.000 millones de dólares, pero el coste ajustado de la tormenta de 2017 ronda los 160.000 millones en la actualidad, situándose justo por debajo del Katrina.

The Center Square informó anteriormente sobre las devastaciones que han azotado la costa, ya que Katrina sigue ocupando un lugar entre las tormentas más mortíferas y costosas.

Los cinco huracanes más costosos registrados en afectar a Estados Unidos son el huracán Katrina en 2005, el huracán Harvey en 2017, el huracán Ian en 2022, el huracán María en 2017 y el huracán Sandy en 2012, según una escala de costes ajustada.

Los datos mostraron que en 2022, cuando el huracán Ian, de categoría 4, azotó Florida, los costes no ajustados en daños ascendieron a 111.800 millones de dólares. El coste ajustado sería hoy de 119.600 millones de dólares.

Tres de las cinco tormentas devastaron la costa del Golfo, a través de Texas, Luisiana y Florida. Los huracanes Katrina, Harvey e Ian provocaron daños por valor de miles de millones de dólares e innumerables pérdidas de vidas humanas.

© Just The News