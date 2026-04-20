Perfil: Shamar Elkins, el autor del tiroteo en Luisiana y veterano del ejército, que habló de “demonios” semanas antes de matar a sus siete hijos y a un primo de éstos

Publicado por Williams Perdomo 20 de abril, 2026

Un hombre mató a ocho niños —cinco niñas y tres niños de entre 3 y 11 años— e hirió gravemente a dos mujeres en un brutal tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en Shreveport (Luisiana). De acuerdo con un informe, se conoció que el hombre fue identificado como Shamar Elkins y era un veterano del ejército.

Además, el informe -obtenido por The New York Times- detalló que el hombre confesó que estaba ahogado en "pensamientos oscuros" y le dijo a su padrastro que algunas personas "no se recuperan de sus demonios", apenas unas semanas antes de los atroces asesinatos.

La tragedia ocurrió tras una discusión con su pareja alrededor de las 6 de la mañana del domingo. Elkins había dicho días atrás que quería quitarse la vida. Contó que su esposa quería el divorcio y que se sentía abrumado por "pensamientos oscuros".

De acuerdo con el Times, el padre, autor del crimen, trabajaba en UPS. Además, los registros indican que Elkins contaba con al menos dos condenas anteriores, incluyendo una por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016 y otra por uso ilegal de armas en 2019.

"En marzo de 2019, un informe policial detalló que el veterano de la Guardia Nacional había sacado una pistola de 9 milímetros de la cintura y disparado cinco veces contra un vehículo después de que un conductor le apuntara con una pistola; una de las balas fue descubierta cerca de una escuela donde jugaban niños", detalló NYT.

El servicio militar de Elkins El Ejército señaló en un comunicado el domingo que Elkins sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana entre agosto de 2013 y agosto de 2020, desempeñándose como especialista en sistemas de apoyo de señales y en apoyo de fuego. No fue desplegado en ninguna misión y finalizó su servicio con el rango de soldado raso.



Las víctimas fueron identificadas como Jayla Elkins, de 3 años; Shayla Elkins, de 5; Kayla Pugh, de 6; Layla Pugh, de 7; Markaydon Pugh, de 10; Sariahh Snow, de 11; Khedarrion Snow, de 6; y Braylon Snow, de 5 años. Siete de los ocho menores eran hijos de Elkins y la octava, su prima. Todos fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda en Shreveport.