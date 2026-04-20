Perfil: Shamar Elkins, el autor del tiroteo en Luisiana y veterano del ejército, que habló de “demonios” semanas antes de matar a sus siete hijos y a un primo de éstos
La tragedia ocurrió tras una discusión con su pareja alrededor de las 6 de la mañana del domingo. El hombre había dicho días atrás que quería quitarse la vida. Contó que su esposa quería el divorcio y que se sentía abrumado por "pensamientos oscuros".
Un hombre mató a ocho niños —cinco niñas y tres niños de entre 3 y 11 años— e hirió gravemente a dos mujeres en un brutal tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en Shreveport (Luisiana). De acuerdo con un informe, se conoció que el hombre fue identificado como Shamar Elkins y era un veterano del ejército.
Además, el informe -obtenido por The New York Times- detalló que el hombre confesó que estaba ahogado en "pensamientos oscuros" y le dijo a su padrastro que algunas personas "no se recuperan de sus demonios", apenas unas semanas antes de los atroces asesinatos.
La tragedia ocurrió tras una discusión con su pareja alrededor de las 6 de la mañana del domingo. Elkins había dicho días atrás que quería quitarse la vida. Contó que su esposa quería el divorcio y que se sentía abrumado por "pensamientos oscuros".
Actualidad
Ocho niños muertos en tiroteo masivo en Luisiana: autoridades lo vinculan a una disputa doméstica
Andrés Ignacio Henríquez
De acuerdo con el Times, el padre, autor del crimen, trabajaba en UPS. Además, los registros indican que Elkins contaba con al menos dos condenas anteriores, incluyendo una por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016 y otra por uso ilegal de armas en 2019.
"En marzo de 2019, un informe policial detalló que el veterano de la Guardia Nacional había sacado una pistola de 9 milímetros de la cintura y disparado cinco veces contra un vehículo después de que un conductor le apuntara con una pistola; una de las balas fue descubierta cerca de una escuela donde jugaban niños", detalló NYT.
El servicio militar de Elkins
Las víctimas fueron identificadas como Jayla Elkins, de 3 años; Shayla Elkins, de 5; Kayla Pugh, de 6; Layla Pugh, de 7; Markaydon Pugh, de 10; Sariahh Snow, de 11; Khedarrion Snow, de 6; y Braylon Snow, de 5 años. Siete de los ocho menores eran hijos de Elkins y la octava, su prima. Todos fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda en Shreveport.
Un ataque en múltiples escenas
Allí, los agentes dispararon contra el atacante, causándole la muerte. La Policía Estatal de Luisiana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza por parte de los oficiales.
El jefe de policía, Wayne Smith, reconoció la magnitud del horror: “No puedo ni empezar a imaginar cómo algo así puede ocurrir”, dijo, añadiendo que los investigadores revisarán “cada pieza de evidencia en cada escena”.