Murió Patrick Muldoon, el actor de 'Days Of Our Lives', 'Melrose Place' y 'Starship Troopers'

Publicado por Williams Perdomo 20 de abril, 2026

El actor y productor Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en producciones como Days of Our Lives, la Melrose Place y Starship Troopers, murió este domingo tras sufrir un infarto. Tenía 57 años.

Muldoon alcanzó la fama tras protagonizar Days of Our Lives. En la serie de televisión, interpretó el papel de Austin Reed. Lo hizo desde 1992 hasta 1995 y nuevamente desde 2011 hasta 2012.

El intérprete inició su carrera como actor durante su etapa universitaria, con una aparición en dos episodios de la comedia Who's the Boss?. Poco después de graduarse en 1991, obtuvo un papel recurrente de tres episodios en Saved by the Bell.

Muldoon también fue productor ejecutivo de varias películas, entre ellas The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter, The Dreadful, Riff Raff y, más recientemente, Kockroach, protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz, que actualmente se encuentra en fase de rodaje.

Un amigo cercano del actor sostuvo que "amaba tanto a los animales como a las personas, daba abrazos inolvidables y poseía una cualidad excepcional para hacer que los demás se sintieran seguros y valorados".