Menos Clarks y más Garcías: los apellidos hispanos toman el Censo

Publicado por Israel Duro 19 de abril, 2026

El aumento del peso de los hispanos en el Censo se deja notar en la frecuencia con la que sus apellidos se repiten entre la población. De acuerdo con el censo, García, Rodríguez y Martínez ya están entre los 10 más repetidos, y Hernández, López o González, entre los 15 más comunes en el país.

En un informe de la Agencia se apunta que "el cambio más notable que se ha producido con el paso del tiempo en los 15 apellidos más comunes es la incorporación de apellidos predominantemente hispanos. Desde el año 2000, seis apellidos hispanos se han sumado a los 15 más comunes. Se trata de García, González, Hernández, López, Martínez y Rodríguez".

[Source: U.S. Census Bureau]

En el top 15 -y creciendo- desde 2000

Cabe destacar García, un apellido típicamente hispano y en el que el 91% de quienes lo llevan se autodefinen como latinos en las encuestas del Censo. Además, fue de los primeros nombres de esta ascendencia que consiguió colarse entre los 10 primeros apellidos más utilizados en el país.

Se trata de un fenómeno que comenzó a dejarse notar en el año 2000, cuando el mencionado García aparecía como el octavo apellido más corriente en el país. Junto a él, comenzaron a aparecer Rodríguez (9º), Martínez (11º) y Hernández (15º).

En 2010 se añadieron López y González al top 15, mientras que García se aupaba a la sexta posición en la que continúa una década después. En 2020, Rodríguez consiguió desbancar a Davis en la octava plaza de los apellidos más repetidos.

Los hispanos, el mayor porcentaje de quienes comparten los 10 apellidos más comunes

Además, de acuerdo con el análisis del Censo, "la población de origen hispano o latino es la que tiene el mayor porcentaje (14,2 %) de personas que comparten los 10 apellidos más frecuentes del grupo. En otras palabras, un número menor de apellidos abarca una parte más amplia de la población hispana o latina en comparación con otros grupos".

Sin embargo, el origen del número de apellidos que ha experimentado un crecimiento más rápido en los últimos 10 años es el asiático. De hecho, a excepción de Patel, el resto de los 15 que han experimentado un mayor boom en la última década corresponden a este continente. Zhang, con un crecimiento de casi el 75%, Liu (62,4%), Wang (54,7%), Ahmed (54,1%) o Kaur (53,9%), ocupan los primeros puestos entre los 1.000 que más han aumentado su frecuencia.