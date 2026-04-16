Policía: el ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, presuntamente mató a su esposa y luego se suicidó en su casa

Publicado por Williams Perdomo 16 de abril, 2026

Las autoridades informaron de que el ex vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, presuntamente mató a su esposa y luego se suicidó dentro de su casa. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en medio de lo que la policía calificó como un "divorcio complicado".

En ese sentido, la policía detalló que el demócrata de 47 años disparó repetidamente contra su esposa, la dentista Cerina Fairfax, en el sótano de su casa en Annandale poco después de la medianoche. Además, se conoció que los dos hijos adolescentes de la pareja se encontraban dentro de la casa en el momento del asesinato-suicidio.

“Se trata de una disputa doméstica en curso que gira en torno a lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo”, dijo el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, en unas declaraciones recogidas por New York Post.

"Creo que no es un secreto que ha habido un proceso de divorcio en curso. Por lo que entiendo en esta etapa inicial, el ex vicegobernador Fairfax recibió recientemente documentación relacionada con un próximo procedimiento judicial que, al parecer, derivó en el incidente de anoche", agregó el oficial de policía.