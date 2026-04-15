VIDEO | El momento en el que el director de un colegio se enfrenta y logra reducir a un atacante escolar obsesionado con la masacre de Columbine

Publicado por Williams Perdomo 15 de abril, 2026

Un vídeo publicado en las redes sociales revela el momento en el que el director del Pauls Valley High School se enfrentó a un exalumno armado en el vestíbulo del centro antes de ser alcanzado por un disparo la semana pasada.

Las imágenes, obtenidas mediante una solicitud de acceso a registros públicos y reseñadas por medios como New York Post, muestran cómo el sospechoso, identificado como Victor Hawkins, de 20 años, ingresó al edificio portando un arma de fuego.

El video muestra el instante en que el director interviene para detener al atacante dentro del vestíbulo del instituto, en un intento por evitar que avanzara por las instalaciones. Durante el forcejeo, el director recibió un disparo.

De acuerdo con la información, Hawkins dijo a los investigadores que "no le caía bien el director Moore" y que "fue a la escuela para matarlo". Documentos judiciales revisado por KFOR revelaron que ordenó a todos que se tiraran al suelo antes de intentar disparar a un estudiante en el vestíbulo.

Además, Hawkins reconoció haber robado las armas a su padre y explicó a los investigadores que su intención era perpetrar un tiroteo en una escuela, inspirado en los responsables de la masacre de Columbine, el ataque ocurrido en 1999 que se saldó con 14 víctimas mortales.