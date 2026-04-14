Nebraska: murió una mujer en un tiroteo en un Walmart de Omaha durante un presunto intento de secuestro

Publicado por Williams Perdomo 14 de abril, 2026

Las autoridades informaron de que una mujer murió este martes en un tiroteo con la policía en un Walmart de Omaha (Nebraska). El hecho ocurrió después de que hiriera con un cuchillo a un niño de 3 años durante un presunto intento de secuestro.

De acuerdo con la información, el menor fue trasladado al hospital con un profundo corte en la cara y se espera que se recupere. El subjefe de policía de Omaha, Scott Gray, ofreció una rueda de prensa -reseñada por NBC- con los detalles del caso que se mantiene bajo investigación.

En ese sentido, se conoció que cuando los agentes llegaron se encontraron con una mujer fuera del Walmart "que estaba amenazando con un cuchillo a un niño de 3 años que se encontraba en un carrito de la compra".

"Los agentes dieron órdenes a la sospechosa", dijo Gray. "Hay un video que muestra a la sospechosa blandiendo el cuchillo contra el niño, causándole un corte en la cara. En ese momento, al menos un agente disparó su arma, y la sospechosa falleció en el lugar de los hechos".

Gray señaló que, según parece, la mujer sustrajo el cuchillo de Walmart y que no existen pruebas de que conociera al niño ni a su cuidador. También agregó que se desconoce la razón por la que la mujer se acercó a ellos.