La fuerza hispana en las Grandes Ligas: el Power Ranking de Bateadores 2026

Publicado por Williams Perdomo 4 de abril, 2026

Las Grandes Ligas ya encendieron la fiesta. Con el inicio de una nueva temporada, la página oficial de la Major League Baseball publicó su Power Ranking Latino de bateadores, un listado que resalta a los mejores artilleros de la MLB, esos toleteros capaces de cambiar un juego con un solo swing y convertir cada turno en el plato en un espectáculo.

Un grupo de 12 votantes de MLB Español, integrado por miembros de los equipos de redes sociales y contenido, participó en la selección de los 10 bateadores hispanos más sobresalientes del momento. La elección se basó en el desempeño histórico de cada jugador, lo mostrado en el inicio de la presente temporada y las proyecciones sobre su rendimiento de cara a la campaña 2026.

Aquí el ranking;

1) Ronald Acuña Jr.: La MLB recordó que el jardinero venezolano inició esta temporada con ambas rodillas en buen estado, luego de someterse a cirugías de gran magnitud en cada una desde 2021. Acuña Jr., creador y hasta ahora único integrante del club 70-40 (70 bases robadas y 40 jonrones), hazaña que él mismo estableció en 2023, sigue estando en plena juventud con apenas 28 años. En ese sentido, el ranking destacó que a pesar de que apenas conectó un hit en sus primeros 13 turnos del año ante los Reales, el panel confía en que durante esta campaña se verá nuevamente la versión más completa del estelar.

2) Juan Soto: Las palabras se quedan cortas para Juan Soto. El dominicano ha establecido todo tipo de récords de producción para su edad a lo largo de sus primeras nueve temporadas en las Grandes Ligas. Y con apenas 27 años, todavía parece tener su mejor versión por delante.

En ese sentido, la MLB recordó que tras una primera campaña brillante con los Mets en 2026 —en la que fijó una marca personal con 43 jonrones, dejó un OPS de .921 y lideró la Liga Nacional con 38 bases robadas— Soto aseguró que este año quiere quitarle a Shohei Ohtani el premio al Jugador Más Valioso del Viejo Circuito. En sus primeras 15 apariciones al plato de 2026, el toletero batea para .357 (14-5), con un doble y tres carreras impulsadas.

3) Vladimir Guerrero Jr.: El canadiense de origen dominicano fue una gran revelación durante 2025 en el sentido de su liderazgo y su producción en postemporada. El slugger dominicano firmó una postemporada histórica el año pasado, en la que impuso múltiples récords tras dejar una línea ofensiva de .397/.494/.795, con ocho jonrones y 15 carreras impulsadas.

Ahora, recordó la MLB, su objetivo es trasladar ese nivel de impacto a la temporada regular de 2026. En 2025, Guerrero Jr. conectó 23 cuadrangulares y registró un OPS de .848, aunque tanto él como los Azulejos saben que puede ofrecer mucho más. En sus primeros tres encuentros de esta campaña, bateó de 10-4 y negoció cuatro boletos.

4) José Ramírez: El experimentado dominicano se ha consolidado como una verdadera leyenda de los Guardianes, codeándose con algunos de los grandes nombres en la historia de la franquicia. Tras una temporada en la que logró su tercer 30-30 de por vida y registró un OPS de .863, Ramírez firmó una nueva extensión con Cleveland que lo mantendrá en la ciudad por el resto de su carrera. En la primera serie de los Guardianes en Seattle, conectó dos dobles, alcanzando así los 400 en su carrera.

5) Junior Caminero: El cañonero dominicano fue una de las grandes sensaciones de la Liga Americana en el 2025, con una campaña revelación en que disparó 45 cuadrangulares, empujó 110 carreras y tuvo OPS de .846. Ahora, después de brillar con la selección de su país en el Clásico Mundial de Béisbol, Caminero pretende dar el siguiente paso con los Rays. Tuvo una primera serie discreta en San Luis, pero no hay duda de que a los 22 años, apenas empezamos a ver el trueno del joven tercera base.

El ABS, protagonista de la MLB 2026

La nueva temporada de las Grandes Ligas trae una novedad que puede ser determinante en ciertos momentos del juego. Es el denominado Automated Ball-Strike System o ABS , un método repleto de tecnología que ayudará a los umpires a resolver jugadas dudosas y que estará presente prácticamente en todos los enfrentamientos.

6) Fernando Tatis Jr.: En ese sentido, la MLB recordó que otro que destacó con el conjunto dominicano en el Clásico (promedio de .400, dos jonrones y 11 remolcadas) fue Fernando Tatis Jr., quien llega tras dos temporadas consecutivas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. En 2025, registró un OPS de .814, sumando 25 cuadrangulares y 32 robos dentro de una ofensiva muy productiva de los Padres.

Ya consolidado en el jardín derecho —donde ha ganado dos Guantes de Oro—, Tatis Jr. apunta a ser clave para que San Diego alcance los playoffs por tercer año seguido. Aunque comenzó el 2026 con una serie discreta ante los Tigres (de 12-2 con una impulsada), su historia en la temporada apenas comienza.

7. Por su parte, Ketel Marte se ha mantenido desde 2019 como uno de los bateadores más consistentes y productivos en las Grandes Ligas. En 2025 volvió a demostrarlo, al registrar una línea ofensiva de .283/.376/.517 (OPS de .893) y un OPS+ de 145, además de conectar 28 jonrones en 126 juegos. Con un OPS de por vida de .823, el intermedista dominicano intentará sostener ese alto rendimiento a sus 32 años. En su primera serie de la temporada ante los Dodgers, se fue de 12-3 con un cuadrangular.

8) Yordan Álvarez: En los últimos años se ha repetido que, con Yordan Álvarez sano, la alineación de los Astros se vuelve una amenaza para cualquier cuerpo de lanzadores. En 2025, el cubano estuvo limitado a solo 48 juegos debido a un par de lesiones. Sin embargo, cada vez que ha estado en el terreno, ha mostrado su poder: desde 2021 acumula un OPS de .947 y un OPS+ de 162.

Además, la MLB señaló que aunque debutó en las Grandes Ligas en 2019, Álvarez tiene apenas 28 años y, si se mantiene saludable, todo apunta a que seguirá rindiendo a un nivel élite. En sus primeros tres juegos de la temporada actual, se fue de 13-4, con un doble, un jonrón y cinco boletos, elevando su porcentaje de embasarse a .526.

9) Maikel García: El venezolano es el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol. El infielder de los Reales se ha consolidado como el antesalista titular del equipo. Viene de una campaña en la que conectó 39 dobles y registró un OPS de .800, fue seleccionado al Juego de Estrellas, firmó una extensión con Kansas City y se coronó campeón del Clásico con su país. A sus 26 años, Maikel García busca seguir sumando logros sobre esa base. En 2026, inició la temporada bateando de 10-2, con tres boletos.

10) Julio Rodríguez: En su quinta temporada completa en las Grandes Ligas, el jardinero dominicano Julio Rodríguez tiene apenas 25 años, un detalle que muchos suelen pasar por alto. Tras una campaña 30-30-30 (31 dobles, 32 jonrones y 30 bases robadas), buscará mejorar su OPS de por vida de .797 con los Marineros.

Parte de ese objetivo pasa por dejar atrás los comienzos lentos que han marcado su carrera. En sus primeros cuatro juegos de la temporada no ha tenido el mejor arranque (de 15-1 con tres boletos), pero la campaña apenas inicia y todavía hay mucho margen para recuperarse.