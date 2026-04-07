Caso Epstein: Bill Gates declarará en el Congreso el 10 de junio

Publicado por Alejandro Baños 7 de abril, 2026

Bill Gates, cofundador de Microsoft Corporation, fue citado para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes -que investiga el caso Jeffrey Epstein- para que hable acerca de sus presuntos vínculos con el fallecido delincuente sexual y con la cómplice de este, Ghislaine Maxwell.

Su testimonio ante el Congreso este programado para el 10 de junio, según detalló una fuente cercana a AFP.

Gates es una de las tantas personalidades que aparecen en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia (DOJ) en relación con el caso Jeffrey Epstein.

Concretamente, su nombre aparecía en unos correos electrónicos enviados por Epstein. El delincuente sexual hablaba, en sus mensajes, de las relaciones extramatrimoniales que mantuvo el cofundador de Microsoft o de cómo "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de sus encuentros sexuales con mujeres rusas" y "facilitar citas ilícitas con mujeres casadas".

Al margen, durante una entrevista en enero de 2025, Gates reconoció haber mantenido una amistad con Epstein.