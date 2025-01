Publicado por Alejandro Baños Verificado por 27 de enero, 2025

Fue, en su momento, la persona más rica del planeta. Ese poder hizo que se codeara con líderes mundiales y con el elitismo. También con otros magnates como él, guardando una más que estrecha amistad con algunos, como, por ejemplo, Jeffrey Epstein. Años después, el cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft Corporation, Bill Gates, lamenta haber pasado horas y días de su vida con el que es el depredador sexual más famoso de la historia.

En una entrevista con el The Wall Street Journal, Gates -que publicará su nuevo libro dentro de pocos días- reconoció que fue "bastante estúpido" cuando mantuvo una amistad con el difunto Epstein -murió en agosto de 2019-, condenado por tráfico de menores, tráfico sexual y prostitución infantil, entre otros cargos.

"En retrospectiva, fue una tontería pasar tiempo con él. Así que sí, creo que fui bastante estúpido. Pensé que me ayudaría con la filantropía sanitaria mundial. De hecho, no lo hizo, fue un gran error", señaló Gates, al referirse a su relación con el delincuente sexual.

Ahora Gates no se calla a la hora de decir haber sido amigo de Epstein. Porque hace algo más de cinco años -poco después de la muerte de Epstein-, el magnate aseguró no tener "ninguna relación de negocios o amistad con él", en declaraciones recogidas por el The Wall Street Journal.

El nombre del cofundador de Microsoft llegó a vincularse con la famosa lista de personalidades que colaboraron o fueron clientes de Epstein. Fue Elon Musk quien sugirió que Gates estaba entre los cómplices del depredador sexual. Pero, hasta el momento, ese listado no se hizo público y se desconoce si el magnate actuó como tal.