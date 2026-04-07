Primavera en pausa: el frío y la nieve regresan al noreste del país y congelan Nueva York

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2026

El inicio de la primavera en el noreste del país atraviesa una pausa inesperada. Una masa de aire ártico, acompañada de nevadas débiles pero persistentes, volvió a imponer condiciones invernales en amplias zonas de la región, incluida Nueva York.

Según informó el FOX Forecast Center, el fenómeno afecta a múltiples ciudades, entre ellas Syracuse, Buffalo, Albany, Boston y Burlington, donde se prevén acumulaciones de nieve de entre 1 y 3 pulgadas (2,5 a 7,5 centímetros). Las áreas próximas a los Grandes Lagos y la cordillera de los Adirondacks concentran los mayores registros debido a condiciones atmosféricas favorables para la formación de nieve.

Este episodio se produce tras un invierno particularmente activo, caracterizado por reiteradas tormentas. De acuerdo con datos difundidos por el propio centro meteorológico y citados por el New York Post, la temporada 2025-2026 ha superado los niveles habituales tanto en frecuencia como en intensidad de nevadas.

Temperaturas inusuales para abril

El retorno del frío también se refleja en los termómetros. Las máximas en ciudades clave del noreste se mantendrán entre los 4 °C y 10 °C durante la semana, por debajo de los valores típicos de abril. En zonas del interior, la sensación térmica podría descender hasta los -6 °C durante la noche, ampliando la brecha respecto a los promedios recientes.

Especialistas del Centro de Pronóstico de FOX señalaron que este descenso implica entre 10 y 20 grados menos que en jornadas previas, cuando la región había experimentado un anticipo de condiciones primaverales.

Aunque las nevadas tardías no son excepcionales en esta parte del país, los expertos advierten que la persistencia de estos eventos en la actual temporada resulta poco habitual.

Efectos en el día a día

El impacto del sistema ya se hace sentir en la vida cotidiana. Las autoridades locales mantienen activos los operativos de emergencia invernal, especialmente en zonas rurales, donde la acumulación de nieve dificulta la circulación y prolonga las tareas de limpieza.

En ciudades como Buffalo y Syracuse, la situación también retrasa actividades agrícolas y trabajos de mantenimiento urbano, mientras que el aumento en el uso de calefacción eleva la demanda energética en plena transición estacional.

Ante este escenario, los organismos oficiales recomiendan extremar las precauciones al circular, debido a la posible reducción de visibilidad y al estado resbaladizo de las carreteras.