Entre el peso de un apellido y la conquista del poder: Keiko Fujimori, la líder de derechas que aspira a la presidencia del Perú

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de junio, 2026

Si en la política existe la recompensa ante el fuego de la insistencia, Keiko Fujimori parece irremediablemente destinada a convertirse en algún momento en presidente del Perú, para así llevar las riendas de un país caracterizado por una inestabilidad política lo suficientemente convulsa como para destacar incluso dentro de los ya de por sí lamentables estándares latinoamericanos.

Hija mayor del autócrata Alberto Fujimori, quien marcó para siempre la historia del Perú durante sus diez años de mandato entre 1990 y 2000, la candidata presidencial del partido de derechas Fuerza Popular intentará ganar las elecciones presidenciales de este domingo en su cuarto intento, luego de caer derrotada por márgenes reducidos en los comicios de 2011, 2016 y 2021. En un contexto de fuerte polarización, Keiko Fujimori impulsa el plan de gobierno denominado "Perú con Orden", una propuesta para el período 2026-2031 que se apoya en tres ejes principales: el uso de nuevas tecnologías para combatir la inseguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social.

Nacida en la ciudad de Lima en 1975, Fujimori incursionó en la vida pública en 1994 al convertirse en primera dama tras asumir el título protocolar que había ostentado su madre luego de separarse de su padre, para posteriormente, en 2006, ser elegida congresista por Lima Metropolitana. La líder de derechas había estudiado Administración de Empresas en Estados Unidos y posteriormente obtuvo una maestría en la Columbia Business School de la Universidad de Columbia. Un perfil que, si bien parecía apuntar al frío mundo de los negocios y las finanzas, en realidad se encontraba orientado hacia el volcánico microcosmos de la política peruana para algún día ocupar una vez más la Casa de Pizarro.

Fujimori consiguió fundar y encabezar Fuerza Popular desde 2010, para desde ese momento empezar a desarrollar una de las organizaciones políticas más amplias del país andino, al punto de terminar convirtiéndose en una de las fuerzas más poderosas e influyentes dentro del temible Congreso peruano, el cual ha mostrado en numerosas ocasiones su facilidad para remover presidentes. Y si bien la candidata de derechas ha venido enfrentando diferentes tipos de procesos judiciales a lo largo de estos últimos años, el Poder Judicial dispuso el cierre definitivo de varias de las causas que tenía en su contra —relacionadas con presuntos aportes ilícitos vinculados al conglomerado brasileño Odebrecht—, otorgándole luz verde para participar en su cuarta elección presidencial sin tener condenas firmes en su contra.

Para hacerse con la presidencia, Fujimori tendrá que derrotar al candidato izquierdista Roberto Sánchez, en una contienda electoral que, de acuerdo con varias encuestas, se encuentra en este momento en un empate técnico, en lo que parece ser la oportunidad más clara para una figura cuya herencia del pasado seguirá formando parte de su presente y futuro. Para bien o para mal.