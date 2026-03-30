Ante la escasez de personal de seguridad por el cierre del DHS los aeropuertos ajustan los tiempos de llegada y piden a los viajeros cambiar sus horas de llegada

Publicado por Sabrina Martin 30 de marzo, 2026

Los principales aeropuertos de Estados Unidos continúan ajustando sus operaciones luego de las disrupciones causadas por el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que derivó en una escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En este contexto, varios aeropuertos han comenzado a modificar sus recomendaciones a los viajeros, especialmente en lo relacionado con el tiempo de anticipación para llegar antes de un vuelo.

Lejos de sugerir márgenes excesivos, algunos aeropuertos ahora advierten que presentarse demasiado temprano puede empeorar la congestión en los controles de seguridad.

Ajustes para evitar congestión innecesaria

El Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus, en Ohio, indicó que el momento más adecuado para llegar es aproximadamente 90 minutos antes de la salida. Según la propia terminal, la llegada anticipada en exceso genera una acumulación inicial de pasajeros que termina saturando las filas, especialmente en las primeras horas del día. Aun así, señaló que incluso cuando las colas alcanzan las áreas de venta de boletos, los tiempos de espera suelen mantenerse en torno a los 45 minutos.

El Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, anticipó una alta demanda —con más de 30.000 pasajeros en un solo día— y también pidió evitar llegar con más de cuatro horas de anticipación. La terminal explicó que esta práctica puede generar retrasos para quienes tienen vuelos más próximos. Como referencia, recomendó presentarse con dos horas y media de antelación en vuelos nacionales y tres horas en internacionales.

No todos los aeropuertos han adoptado el mismo enfoque. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta mantiene una recomendación más amplia: al menos cuatro horas antes del vuelo.