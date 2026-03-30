La Embajada de EEUU en Venezuela reanuda operaciones tras siete años cerrada

Embajada de los Estados Unidos de América en VenezuelaJuan Barreto / AFP

Publicado por Williams Perdomo 30 de marzo, 2026

La embajada estadounidense en Caracas reanudó este lunes sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas. La información informó el Departamento de Estado.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

"Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela" explicó un comunicado de prensa.

La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

"La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado", añadió el comunicado.

Tras la captura en una intervención militar de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el Gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.