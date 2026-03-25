La mujer acusada de haber disparado contra la mansión de Rihanna se declara no culpable

Publicado por Carlos Dominguez 25 de marzo, 2026

Una mujer que presuntamente disparó un rifle de asalto contra la mansión de Rihanna se declaró no culpable este miércoles de intento de asesinato en un tribunal de Los Ángeles, mientras siguen saliendo a la luz detalles dramáticos del caso.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, habría llegado en un Tesla la tarde del 8 de marzo y disparado alrededor de 20 cartuchos contra la lujosa residencia de Beverly Hills que la superestrella comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos, según la investigación.

El fiscal distrital adjunto, Alexander Bott, dijo este miércoles que Ortiz "puso varias vidas en riesgo". La sospechosa, que permanece detenida con una fianza fijada en $1,8 millones, deberá volver al tribunal el 8 de abril.

La intérprete de "Umbrella" contó a la policía que en el pasado había recibido amenazas a través de las redes sociales, aunque ninguna había llegado a este extremo.