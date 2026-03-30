Conmoción en Argentina: un alumno de 13 años muere y otros ocho son heridos en un tiroteo escolar

Publicado por Diane Hernández 30 de marzo, 2026

Un estudiante de 13 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas este lunes tras un tiroteo ocurrido en una escuela de la provincia de Santa Fe, en un hecho que ha generado una profunda conmoción en Argentina, donde este tipo de episodios son poco frecuentes.

El ataque tuvo lugar en la escuela Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, una ciudad de aproximadamente 16.000 habitantes. Según informaron autoridades provinciales, el presunto agresor, un alumno de 15 años, abrió fuego dentro del establecimiento mientras los estudiantes se preparaban para el inicio de la jornada escolar.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó el fallecimiento del menor y expresó su pesar por lo ocurrido. "Es un momento muy, muy triste y muy conmocionante. Queremos acompañar en primer lugar a la familia del chico que hoy perdió la vida", declaró en conferencia de prensa recogida por la AFP.

El atacante: un alumno de 15 años

El atacante fue detenido poco después del incidente, según confirmó una fuente del Ministerio de Seguridad provincial. De acuerdo con las autoridades, el joven no tenía antecedentes y no se habían registrado intervenciones previas durante su trayectoria escolar. El ministro señaló además que el adolescente atravesaba "una situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja", y aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de que el hecho esté relacionado con conflictos dentro de la escuela.

En cuanto a los heridos, seis estudiantes fueron atendidos en el hospital local con lesiones leves sufridas durante la evacuación y se encuentran fuera de peligro. Otros dos alumnos, de 13 y 15 años, fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela para evaluación médica; uno de ellos permanecía en estado inicialmente grave pero estable.

Escenas de pánico, una escopeta y las clases suspendidas Testigos del hecho relataron escenas de pánico. Una estudiante, identificada como Priscila, declaró a la emisora Radio Con Vos que vio a un alumno salir del baño con un arma y comenzar a disparar, lo que provocó la huida masiva de los presentes.

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​Según autoridades locales, el arma utilizada sería "presuntamente una escopeta", aunque la investigación continúa en curso. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.

"Es algo totalmente extraordinario, que nunca nos esperamos"

Argentina no registra con frecuencia tiroteos en centros educativos. Entre los antecedentes más recordados se encuentran los ocurridos en 2000 en Rafael Calzada, con una víctima fatal, y en 2004 en Carmen de Patagones, donde murieron tres personas.

"Estos hechos cuesta mucho encontrarles explicación, y mucho más cuando suceden en el ámbito escolar. Es algo totalmente extraordinario, que nunca nos esperamos", afirmó Cococcioni.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque mientras la comunidad educativa y el país en su conjunto intentan asimilar el impacto de lo sucedido.